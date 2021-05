Hải Phòng phong tỏa khu dân cư có cô giáo nghi nhiễm Covid-19

TP Hải Phòng ghi nhận trường hợp thứ 2 trên địa bàn xét nghiệm dương tính với Covid-19 là cô giáo 42 tuổi, giáo viên trường THPT Ngô Quyền.

Đêm qua 17/5, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Trần Anh Cường cho biết, sáng cùng ngày, nữ giáo viên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, sau nhiều ngày điều trị ho, sốt không khỏi; kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của cô giáo bằng phương pháp PCR ghi nhận dương tính với CoV (hiện Bộ Y tế chưa công bố, nên là ca nghi nhiễm).

Ngay trong đêm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng đã truy vết được 31 người tiếp xúc gần để cách ly, xét nghiệm. Các lực lượng chức năng phun khử khuẩn, tạm thời phong tỏa ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng), nơi cư trú của gia đình cô giáo.

Trường THPT Ngô Quyền, nơi cô giáo 42 tuổi nghi nhiễm Covid-19 dạy học, đã được nhà chức trách Hải Phòng cách ly ngay trong đêm 17/5. Ảnh: Giang Chinh

Ngoài ra chính quyền thành phố cũng thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời, gồm: Trường THPT Ngô Quyền; Trường Tiểu học Minh Khai thuộc địa bàn quận Lê Chân; Trưởng THPT chuyên Trần Phú thuộc địa bàn quận Hải An; một Phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng (nơi chồng cô giáo công tác) tại phố Lê Quýnh, quận Ngô Quyền; gia đình bố mẹ cô giáo tại tổ dân phố số 3, phường An Biên (quận Lê Chân)...

Sở Y tế Hải Phòng điều xe cấp cứu 115 để vận chuyển các trường hợp F1 là người thân của cô giáo tại tổ dân phố số 3, phường An Biên, quận Lê Chân đi cách ly. Ảnh: Giang Chinh.

Nhà chức trách Hải Phòng nhận định đây là ca nghi nhiễm có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người, 2 con đang học THPT và Tiểu học nên các trường hợp F1, F2 rất nhiều.

Tổ dân phố 10, phố Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng), nơi gia đình cô giáo sinh sống bị phong tỏa. Ảnh: Giang Chinh

Đến 6h ngày 18/5, Bộ Y tế ghi nhận 290 ca nhiễm trên tổng số 1.340 ca nhiễm cộng đồng của cả nước tính từ ngày 27/4, trong đó Hải Phòng một ca.

