Cơn mưa lớn kéo dài 4 tiếng chưa dứt cùng với triều cường khiến nhiều tuyến phố, khu đô thị ở TP Hải Phòng ngập từ 0,3 đến 0,5 m, sáng 14/10.

Từ 5h, TP Hải Phòng bắt đầu mưa lớn. Nước không kịp tiêu thoát gây ngập hàng loạt tuyến đường như: Cầu Đất, Trần Hưng Đạo, Lương Khánh Thiện, Đà Nẵng, Hoàng Diệu, Hàng Kênh, Văn Cao, Tô Hiệu...

Ngập sâu nhất 0,5 m là đoạn đường Tam Bạc (dưới gầm cầu Lạc Long), ngã tư Nguyễn Tri Phương - Hoàng Văn Thụ (đoạn trước cửa Bưu điện trung tâm thành phố), đường Cầu Đất. Một số phương tiện bị chết máy trên đường ngập.

Hải Phòng ngập diện rộng sau cơn mưa 4 tiếng Nhiều tuyến đường ở TP Hải Phòng bị ngập sáng 14/10. Video: Lê Tân

Do thủy triều đang lên cao (đạt đỉnh lúc 10h) nên nước không thể rút ra sông, ra biển, ngược lại còn tràn vào nhà dân, cửa hàng.

Thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, lượng mưa đến 11h trên địa bàn khoảng 115 mm, làm ngập 83 tuyến đường ở các phường Hồng Bàng, Hồng An, Lê Chân, An Biên, Ngô Quyền, Gia Viên, Hải An, An Hải...

Cảnh sát giao thông và đơn vị thoát nước cử người ra các điểm ngập để điều tiết giao thông, khơi thông cống rãnh, đặt biển cảnh báo. Một số trường học thông báo sẽ cấp cơm cho học sinh học sáng ở lại trường vì đường ngập, phụ huynh không về đón được.

Đường Trần Hưng Đạo ngập hơn nửa bánh ôtô. Ảnh: Lê Tân

Đến 12h, mưa giảm, nước trên các trục đường lớn rút hết, chỉ còn ngập ở một số đường nhỏ như Võ Thị Sáu, Vạn Mỹ, Lương Khánh Thiện.

Lý giải tình trạng ngập, Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết hệ thống thoát nước mưa đô thị được xây dựng từ thời Pháp, trải qua nhiều thời kỳ đã được nâng cấp nhưng còn chắp vá, phục vụ chủ yếu cho các quận trung tâm.

Hệ thống thoát nước ngoại thành chưa được đầu tư hoàn chỉnh và còn chưa được quy hoạch. Vì vậy khi mưa trên 50 mm/24 giờ, thành phố sẽ ngập diện rộng, trong đó có 16 điểm đen ngập sâu, nước rút chậm.

Đường Đinh Tiên Hoàng sáng nay bị ngập khoảng 0,4 m. Ảnh: Lê Tân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn sang, từ ngày 13 đến 15/10, miền Bắc, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có mưa.

Lượng mưa ghi nhận từ 19h hôm qua đến 7h sáng nay ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-40 mm, riêng Hưng Yên mưa rất to. Một số trạm mưa lớn hơn như: Phình Hồ (Quảng Ninh) 123 mm; Thái Thụy (Hưng Yên) 169 mm; Kiến Xương (Hưng Yên) 159 mm; Thái Ninh (Hưng Yên) 157 mm.

Dự báo từ nay đến hết ngày mai, đồng bằng Bắc Bộ mưa 30-70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130 mm; trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông với lượng phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 80 mm.

Lê Tân