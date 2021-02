Hải Phòng lập thêm 2 khu cách ly tập trung

Ngày 24/2, UBND TP Hải Phòng quyết định lập thêm 2 khu cách ly tập trung với 800 giường nhằm chuẩn bị cho kịch bản Covid-19 lan rộng.

2 khu cách ly tập trung đều nằm trên quận Hồng Bàng, gồm: Ký túc xá trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Bộ (địa chỉ số 184 quốc lộ 5, phường Hùng Vương) và ký túc xá trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng Hải Phòng (địa chỉ số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu).

Chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành của Hải Phòng trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Giang Chinh

UBND quận Hồng Bàng được giao tiếp nhận và tổ chức cách ly, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, y tế, an ninh trật tự. Sở Y tế thành phố được giao bố trí lực lượng tham gia tiếp đón, chuẩn bị trang thiết bị kiểm tra, giám sát, phòng hộ cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly y tế.

Với 2 khu mới, Hải Phòng có 11 khu cách ly tập trung, tổng số 3.700 giường và đang lên phương án lập thêm 5 khu nữa với 1.700 giường. Ngoài ra, thành phố còn 11 điểm cách ly tập trung cho chuyên gia nước ngoài với 1.126 giường.

Ngành y tế Hải Phòng cũng đã lập phương án xây dựng 3 bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 và Bệnh viện Kiến An với phương châm gọn nhẹ, đảm bảo đủ các yếu tố cách ly, điều trị.

Đến 18h chiều nay, Hải Phòng ghi nhận 4 ca Covid-19 cộng đồng, trong đó ngày 22/2 ghi nhận 3 ca tại quận Lê Chân và huyện Thủy Nguyên. 3 ca này đã xác định được nguồn lây từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. 368 F1 và 1.675 F2 liên quan đến 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Giang Chinh