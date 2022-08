Hải Phòng lắp lan can hồ điều hòa, ngăn đuối nước

Dự án đầu tư gần 70 tỷ đồng lắp đặt hệ thống lan can bảo vệ dọc tuyến mương thoát nước và hồ điều hòa vừa được HĐND TP Hải Phòng phê duyệt chủ trương.

Từ nay đến năm 2023, thành phố sẽ lắp hơn 17.000 m lan can ở mương Đông Bắc, Tây Nam, An Kim Hải, các hồ điều hòa Dư Hàng, Cát Bi, Tiên Nga và Đầm Huyện; lắp đèn chiếu sáng ở một số hồ điều hòa. Mục đích là đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và sinh sống tại các khu vực hồ điều hòa, mương thoát ước trong mùa mưa bão; góp phần chỉnh trang đô thị.

Nước hồ Tiên Nga dâng cao sau mưa lớn. Ảnh: Phương Thảo

Hiện nhiều hồ điều hòa ở TP Hải Phòng không có lan can, đèn chiếu sáng. Ngày 26/8/2021, hai bé gái sống ven hồ Tiên Nga, quận Ngô Quyền, ra trước cửa nhà chơi rồi không may ngã xuống tử vong. Nhiều người lớn từng ngã xuống hồ khi di chuyển qua đây vào thời điểm ngập lụt.

Trước đó tháng 4/2013, một taxi lao xuống hồ điều hòa Phương Lưu khiến tài xế tử vong.

Phương Thảo