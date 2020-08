Hải Phòng kiểm soát người từ Hải Dương sang

Từ chiều 14/8, người từ Hải Dương sang Hải Phòng sẽ phải đo thân nhiệt, khai báo y tế, điểm đến tại các chốt kiểm soát.

Ngày 14/8, ngay sau khi tỉnh Hải Dương phát hiện 4 ca nhiễm nCoV trong cộng đồng và mất dấu F0, UBND TP Hải Phòng đã đưa ra nhiều giải pháp phòng dịch.

Do mỗi ngày có vài nghìn người từ Hải Dương sang làm việc tại các khu công nghiệp Hải Phòng, Phó chủ tịch thành phố Lê Khắc Nam đã yêu cầu công an, quân sự, y tế cùng lực lượng của 4 huyện Tiên Lãng, An Lão, An Dương và Thủy Nguyên lập 6 chốt kiểm dịch tại địa bàn giáp ranh với Hải Dương. Các khu công nghiệp, khu kinh tế phải lập danh sách, bố trí cơ sở lưu trú cho những người lao động đến từ Hải Dương, ít nhất trong 15 ngày tới.

Một tuần trước thành phố đã đóng cửa vũ trường, quán karaoke. Với diễn biến mới của dịch bệnh, từ 0h ngày 15/8, quán bar, game, Internet trên địa bàn sẽ đóng cửa. Thành phố khuyến cáo người dân không tập trung quá 20 người, giữ khoảng cách tối thiểu một mét giữa 2 người, đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng.

Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh cho biết, đến nay Hải Phòng chưa có ca dương tính với nCoV trong cộng đồng, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh là rất lớn do nằm liền kề với Hải Dương. Sở này cảnh báo người dân không có việc cấp thiết thì không sang Hải Dương, rà soát những người từ Hải Dương về từ ngày 15/7 đến nay để kiểm tra sức khỏe, cần thiết thì làm xét nghiệm.

Giang Chinh