Hai phòng khám đa khoa bị đình chỉ hoạt động

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đình chỉ hoạt động phòng khám đa khoa Đại Tín và Đại lộ Bình Dương do không đảm bảo chuyên môn khám chữa bệnh và phòng cháy chữa cháy, từ 31/12.

Trong đó, phòng khám đa khoa Đại lộ Bình Dương, ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, bị đình chỉ do không đáp ứng các điều kiện hoạt động với hình thức là phòng khám đa khoa. Còn phòng khám đa khoa Đại Tín, ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, bị đình chỉ do cơ sở này không đáp ứng các điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy.

Theo Sở Y tế Bình Dương, hai cơ sở trên không được hoạt động khám chữa bệnh dưới bất kỳ hình thức nào đến khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trước đó, Bình Dương cũng đình chỉ nhiều phòng khám để xử lý do có dấu hiệu "vẽ bệnh moi tiền" và không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Phước Tuấn