Hải Phòng hỗ trợ tiền thuê chung cư cho hộ chính sách

TP Hải Phòng sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà tại chung cư thuộc sở hữu nhà nước cho các hộ gia đình chính sách với mức từ 65% đến 100%.

Theo nghị quyết được HĐND TP Hải Phòng thông qua sáng 6/12, 300 hộ gia đình chính sách sẽ được thành phố hỗ trợ mỗi năm khoảng 5 tỷ đồng để thuê nhà. Mức cụ thể như sau:

Nhóm đối tượng Mức hỗ trợ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, hoặc người trong gia đình được tặng huy chương kháng chiến. 65% Thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40% hoặc bị địch bắt tù, đày; người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", bằng "Có công với nước", Huân chương kháng chiến, thân nhân liệt sĩ. 70% Thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. 80% Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945; thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. 90% Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/11945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng 100%

Ngoài ra, hộ nghèo, cận nghèo và người diện bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ 60% tiền thuê nhà ở.

Nghị quyết này cũng quy định mức hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời khỏi các khu chung cư xuống cấp, không thể sử dụng 5 triệu đồng/hộ. Các hộ này nếu tự lo chỗ ở mới sẽ được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/tháng trong 24 tháng.

Tăng giá nhà thuê theo lộ trình

TP Hải Phòng có 12 chung cư mới cải tạo, xây mới thuộc sở hữu nhà nước đang cho người dân thuê với giá tạm tính là 10.000 đồng/m2. Do mức thu này quá thấp so với chất lượng nhà mới và mặt bằng xã hội nên năm 2022 TP Hải Phòng ban hành mức giá thuê ở các chung cư mới xây từ 51.000 đồng đến 95.000 đồng/m2. Nhưng mức giá mới bị người dân phản ứng do quá cao so với hoàn cảnh, thu nhập của các hộ dân đang sống tại đây nên phải tạm dừng.

Chung cư HH3-HH4 Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền mới được xây dựng. Ảnh: Lê Tân

Nhằm hài hòa giữa lợi ích nhà nước và quyền lợi của người dân, HĐND TP Hải Phòng đã ban hành nghị quyết xác định lại giá thuê và lộ trình thu tiền tại 12 chung cư thuộc sở hữu nhà nước. Theo đó, giá thuê mới dự kiến từ 17.000 đến 80.000 đồng/m2/tháng, cao gấp 2-8 lần so với giá thuê hiện nay.

Các chung cư cải tạo, xây dựng lại như N1-N2 Lê Lợi, U19 Lam Sơn, D2 Đổng Quốc Bình, HH1-HH2 và HH3-HH4 Đổng Quốc Bình, Đồ Sơn sẽ điều chỉnh giá thuê tăng dần trong 10 năm đầu, ổn định từ năm thứ 11 đến khi hết niên hạn sử dụng công trình.

Các chung cư phục vụ tái định cư, tạm cư Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Niệm, Cát Bi, Kênh Dương, Đông Khê... sẽ điều chỉnh giá thuê tăng dần trong 5 năm đầu, ổn định từ năm thứ 6 đến khi hết niên hạn sử dụng công trình.

Lê Tân