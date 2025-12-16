Hải Phòng dùng kinh phí thành phố tăng trợ cấp hưu trí xã hội

Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng thông qua nghị quyết nâng chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 mỗi tháng, đưa trợ cấp hưu trí xã hội vào nhóm cao nhất cả nước cùng với Quảng Ninh.

Theo nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua, chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng chung trên địa bàn Hải Phòng là 700.000 đồng mỗi tháng, gấp 1,4 lần mức chung cả nước. Trên cơ sở chuẩn này, thành phố xác định mức hỗ trợ cho từng nhóm thụ hưởng với hệ số từ 1 đến 5. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách là hơn 3.608 tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, người từ đủ 75 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại Hải Phòng nhận 700.000 đồng mỗi tháng, thuộc nhóm cao nhất cả nước, ngang bằng Quảng Ninh. Trong khi đó, mức chi tại Hà Nội và TP HCM hiện là 650.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Mức chung cả nước là 500.000 đồng, các địa phương được phép chi cao hơn tùy khả năng ngân sách.

Mức trợ cấp xã hội ở Hải Phòng thuộc nhóm cao nhất nước (cùng với Quảng Ninh).

HĐND thành phố cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, mở rộng diện thụ hưởng đối với người cao tuổi và một số nhóm đặc thù. Theo đó, người từ đủ 60 đến 74 tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; đảng viên được tặng Huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng ở xã, phường, đặc khu nhưng chưa hưởng lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên; hội viên Hội Người mù thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; người nhiễm HIV/AIDS; được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người thuộc hộ cận nghèo được thành phố hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế, 70% đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 20%, ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ. Người thu gom rác thủ công tại các thôn, khu dân cư, không thuộc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận, được ngân sách thành phố hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo quy định hiện hành, thẻ bảo hiểm y tế miễn phí được cấp cho người có lương hưu, trợ cấp; người từ đủ 75 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và một số nhóm khác do ngân sách chi trả. Mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay với người thứ nhất trong hộ gia đình là 105.300 đồng mỗi tháng; từ người thứ hai trở đi lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức này.

Việc ban hành chính sách mới nhằm thống nhất mức hỗ trợ trên toàn địa bàn thành phố, khắc phục chênh lệch mức hưởng giữa các khu vực do áp dụng các quy định khác nhau trước thời điểm sáp nhập, trong đó mức hỗ trợ tại khu vực tỉnh Hải Dương cũ thấp hơn.

Lê Tân