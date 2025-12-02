Hải Phòng dự chi 75 tỷ đồng thu hút nhân lực chất lượng cao

TP Hải Phòng dự kiến hỗ trợ 150-500 triệu đồng, trả lương gấp 1,5-4 lần mức tối thiểu vùng và cấp học phí, sinh hoạt phí cho người tài cam kết về làm việc tại địa phương.

UBND TP Hải Phòng cho biết đang rà soát và xây dựng chính sách mới nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, đơn vị. Diện thu hút gồm học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế; người có học vị từ thạc sĩ trở lên; bác sĩ nội trú, chuyên khoa; dược sĩ chuyên khoa; chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nhân lực này được ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics và các ngành thiết yếu phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ của thành phố.

Mức hỗ trợ một lần cho nhân tài về Hải Phòng làm việc.

Theo dự thảo, học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế được cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt nếu cam kết trở về làm việc tại Hải Phòng sau tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc học sau đại học được hỗ trợ học bổng, sinh hoạt phí và 150 triệu đồng khi quay về làm việc tối thiểu 5 năm.

Mức hỗ trợ dành cho người về làm việc tại Hải Phòng (tối thiểu 5 năm) gồm: thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I nhận 200 triệu đồng; tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II nhận 300 triệu; phó giáo sư 400 triệu; giáo sư 500 triệu.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc hưởng lương mức 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng; thạc sĩ 2 lần; tiến sĩ 3 lần; phó giáo sư trở lên 4 lần. Người có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn chuyển về công tác được hưởng 2 lần mức lương tối thiểu vùng. Chuyên gia, nhà khoa học làm theo hợp đồng có thể nhận tới 5 lần mức lương tối thiểu vùng, kèm hỗ trợ 50-100% thu nhập hàng năm theo đánh giá. Với chuyên gia được đặt hàng thực hiện dự án, mức thu nhập có thể đạt 30-100 triệu đồng mỗi tháng, tùy hợp đồng.

Thành phố cũng có cơ chế thưởng cho sáng kiến, đề xuất mang lại hiệu quả thực tiễn, với mức thưởng 20% giá trị làm lợi, tối đa 500 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến là 75 tỷ đồng.

Dự kiến chính sách về thu nhập cho nhân tài về Hải Phòng làm việc.

Hải Phòng từng triển khai nhiều chính sách thu hút, đào tạo nhân lực trong gần 20 năm qua. Từ năm 2007, thành phố thực hiện đề án đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Năm 2009, chính sách tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã có 157 học viên tham gia, trong đó 18 người được bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử các chức danh chủ chốt.

Đến năm 2018, chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ tiếp tục được ban hành, giúp tuyển chọn 37 sinh viên giỏi, xuất sắc và tổ chức thi tuyển 10 chức danh lãnh đạo, quản lý. Năm 2023, Hải Phòng ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ và đãi ngộ nhân lực ngành y tế, thu hút giảng viên trình độ cao cho Trường đại học Hải Phòng.

Tỉnh Hải Dương cũ cũng từng áp dụng các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đào tạo sau đại học và thưởng phong học hàm, học vị từ năm 2019.

Lê Tân