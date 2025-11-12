Hải Phòng đề xuất mua xe đạp điện trợ lực cho cảnh sát khu vực

UBND TP Hải Phòng đề xuất chi ngân sách hơn 7 tỷ đồng mua xe đạp điện trợ lực cho cảnh sát khu vực.

Đây là nội dung được UBND TP Hải Phòng nêu tại tờ trình Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh năm 2025.

Theo UBND TP Hải Phòng, việc mua xe điện trợ lực có ưu điểm cơ động trong quá trình sử dụng, đặc biệt thích hợp với những đường nhỏ, hẹp, tiết kiệm nguyên liệu và tạo hình ảnh thân thiện, gần gũi với người dân.

Loại phương tiện này được cho rằng sẽ giúp cảnh sát khu vực tuần tra, thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình an ninh trật, tuyên truyền phổ biến pháp luật thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Theo tờ trình, trước mắt, cần hơn 700 chiếc, tổng kinh phí thực hiện hơn 7 tỷ đồng.

Công an phường Ngô Quyền đến nhà dân tuyên truyền ma túy. Ảnh: Lê Tân

Chính quyền thành phố cũng đề xuất mua Hệ thống án chế thông tin vô tuyến dải rộng công xuất lớn, Thiết bị chiến thuật giám sát IMSI của thuê bao di động qua khu vực và một số thiết bị nghiệp vụ khác của ngành công an.

Đây là những thiết bị phá sóng, thu thập, khôi phục dữ liệu giúp công an chủ động, linh hoạt, triển khai các hoạt động áp chế trên khu vực lớn khi có yêu cầu. Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều đối tượng chống đối sử dụng phương tiện livestream trên mạng xã hội ngày càng phổ biến, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tổng kinh phí thực hiện nghị quyết là gần 18 tỷ đồng. HĐND TP Hải Phòng sẽ họp vào ngày mai, 13/11, để xem xét.

Năm 2015, Hải Phòng cũng đã tiếp nhận 100 xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát khu vực do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao tặng. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng không được như mong muốn.

Thời điểm đó, ngân hàng đã tặng 6,5 tỷ đồng tài trợ 2.354 xe đạp chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực thuộc 19 tỉnh, thành bao gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Lê Tân