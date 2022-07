Hải Phòng đặt mục tiêu trụ hạng dù đang dẫn đầu V-League

Hải PhòngTheo HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng chưa đủ thực lực để nghĩ đến việc đua vô địch V-League 2022, mà chỉ ưu tiên sớm đạt điểm trụ hạng.

HLV Chu Đình Nghiêm chỉ đạo cầu thủ ở trận Hải Phòng hạ Bình Định 3-1 trên sân Lạch Tray ngày 19/7. Ảnh: Lâm Thoả

HLV Chu Đình Nghiêm tiếp quản CLB Hải Phòng trước thềm V-League 2022 với lực lượng rất mỏng. Để đủ quân đá, đội bóng đất cảng chiêu mộ tiền vệ bị Hà Nội chê lớn tuổi Moses, tiền đạo tính khí thất thường Rimario, đồng thời mượn hàng loạt cầu thủ như Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang... Tuy nhiên, Hải Phòng gây ấn tượng mạnh khi liên tục dẫn đầu V-League.

Người hâm mộ Hải Phòng vì thế đang mơ về chức vô địch V-League đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, ông Nghiêm cho rằng vô địch là mục tiêu không thực tế. Ông nói: "Ai cũng muốn có thành tích tốt nhưng lực lượng như thế này thì chúng tôi chỉ biết tính toán, cố gắng từng trận. Mục tiêu của đội trước mắt là sớm đạt điểm số cần thiết để trụ hạng".

Hải Phòng khởi đầu mùa giải bằng hai chiến thắng trước Hà Tĩnh và Nam Định, rồi hòa Thanh Hóa và Bình Dương. Đội sau đó đứt mạch bất bại khi để thua 1-2 trên sân Hà Nội. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sau đó mất ngôi đầu vào tay SLN, khi thua Viettel với tỷ số tương tự trên sân nhà ở vòng 7. Nhưng tới vòng 8, Hải Phòng đánh bại dàn sao Bình Định 3-1 để trở lại đỉnh bảng V-League.

"Hải Phòng đang may mắn khi có được thành tích như hiện tại", ông Nghiêm tỏ ý khiêm tốn nói về vị trí đầu bảng của đội. "Lực lượng mỏng, nếu chẳng may có cầu thủ chấn thương hoặc dính thẻ phạt, chúng tôi sẽ chệch choạc, và thành tích đi xuống ngay. Hai thất bại trước Hà Nội và Viettel là ví dụ, khi đội mất thủ quân Nguyễn Hải Huy và bị ảnh hưởng nhiều".

Hải Phòng 3-1 Bình Định Diễn biến chính trận Hải Phòng 3-1 Bình Định trên sân Lạch Tray tối 19/7.

Theo HLV người Thanh Hoá, những đội mạnh, có lực lượng dày như Hà Nội hay Viettel có thể không gặp nhiều vấn đề dù thua hai trận, nhưng Hải Phòng thì sẽ xuống rất nhanh nếu thua như vậy. "Rất may, cầu thủ của tôi đã nắm chặt tay nhau chiến đấu và thắng Bình Định để chặn được mạch thua", ông Nghiêm nói thêm.

Hải Phòng đang "lột xác" về lối chơi dưới thời ông Nghiêm. Thay vì phất bóng dài lên cho tiền đạo ngoại độc diễn như các mùa trước, họ bình tĩnh cầm bóng, phối hợp ngắn tổ chức tấn công. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, vì lối chơi này mới đạt khoảng 80% kỳ vọng. Ông giải thích: "Chúng tôi vẫn cần phải rèn luyện thêm bản lĩnh để điều phối được lối chơi của mình, lúc cần nhanh thì nhanh, cần chậm thì chậm, bắt đối phương phải đá theo ý mình chứ không phải cuốn theo họ".

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông rất cần kiếm thêm một trung vệ tốt để "giải phóng" Joseph Mpande. Do thiếu trung vệ, ông đã phải kéo ngoại binh này về đá trước mặt thủ môn dù sở trường của anh là tiền đạo. Tuy nhiên, cựu HLV của Hà Nội thừa nhận sẽ rất khó để kiếm hợp đồng tốt ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Rimario lập cú đúp trong chiến thắng trước Bình Định, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 2022 với 8 bàn. Ảnh: Lâm Thoả

Hải Phòng hiện có 14 điểm, hơn đội bám sát phía sau SLNA một điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Vòng tới, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm phải tới làm khách của chính đối thủ này. Hải Phòng hứa hẹn gặp khó khăn lớn khi Rimario - người ghi 8 trong 14 bàn của đội tại V-LEague 2022 - bị treo giò do đã nhận đủ ba thẻ vàng.

"Vắng Rimario sẽ rất gay go. Cậu ấy là điểm đến trong lối chơi của Hải Phòng, là cây săn bàn chủ lực, ghi tới hai phần ba số bàn thắng của đội. Nếu tôi đẩy Mpande lên thay, thì đội sẽ lại hổng phía dưới, mất cân bằng", ông Nghiêm nói thêm.

Ông Nghiêm cũng than phiền thiếu thủ môn. Nguyễn Văn Toản chấn thương khi cùng U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á, nhưng vẫn phải góp mặt ở danh sách dự bị ở trận đấu với Bình Định do đội chủ nhà hết thủ môn. Ông Nghiêm tính nếu không may Đình Triệu đau không thể bắt hết trận, Văn Toản buộc phải vào sân dù tay chưa bình phục.

Lâm Thỏa