Hải Phòng cưỡng chế thu hồi khu 'đất vàng' rộng gần 6.500 m2

UBND quận Ngô Quyền đã hoàn thành cưỡng chế thu hồi khu đất rộng 6.460 m2 nằm ở số 72 đường Lạch Tray, thuộc trung tâm quận, sáng 31/10.

Động thái này được thực hiện khi Công ty cổ phần May Hai, doanh nghiệp đang sử dụng khu đất không chấp hành quyết định thu hồi đất của thành phố, không di chuyển tài sản, không bố trí việc làm cho người lao động khi hết hạn thuê đất, theo UBND quận Ngô Quyền.

Khu đất nằm ở mặt đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Năm 1997, UBND TP Hải Phòng quyết định cho Công ty May Hải Phòng thuê khu đất để sản xuất kinh doanh, thời hạn 10 năm. Đến tháng 9/2001, Công ty May Hải Phòng sáp nhập vào Công ty May số II Hải Phòng, sau này chuyển thành Công ty Cổ phần May Hai. Khu đất số được doanh nghiệp tiếp tục sử dụng, đến nay đã 17 năm.

Cổng vào Công ty cổ phần May Hai được lập hàng rào, ngăn người không có nhiệm vụ ra vào, sáng 31/10. Ảnh: Lê Tân

Theo UBND quận Ngô Quyền, việc thuê đất đã quá hạn, công ty thuê đất không thuộc trường hợp được nhà nước cho gia hạn, khu đất này cũng không đưa vào giá trị cổ phần hóa. Ngoài ra, mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần May Hai tại địa điểm hiện nay không còn phù hợp với quy hoạch.

Năm 2022, khi UBND quận Ngô Quyền ban hành quyết định thu hồi, Công ty Cổ phần May Hai có đơn kiến nghị lùi thời hạn thu hồi đất ít nhất tới tháng 9/2023 để giúp người lao động có thời gian chuyển đổi sang cuộc sống mới. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần May Hai vẫn hoạt động, không bàn giao đất mà tiếp tục có đơn kiến nghị.

Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng đã có văn bản trả lời không có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của công ty. Ngoài cơ sở số 72 Lạch Tray có 300 công nhân, Công ty Cổ phần May Hai còn có hai xưởng khác ở huyện Vĩnh Bảo và quận Kiến An với 1.500 công nhân làm việc.

Lê Tân