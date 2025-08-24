Hải Phòng có thêm dự án nhà xã hội hơn nghìn tỷ đồng

Khu nhà xã hội tại phường An Dương có tổng vốn hơn 1.044 tỷ đồng, gồm 7 tòa chung cư đang được thành phố tìm chủ đầu tư.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Khu nhà ở xã hội tại phường An Dương có quy mô hơn 7,6 ha. Trong đó khu chung cư nhà xã hội gồm 7 tòa cao 5 tầng, nằm trên 4 khu đất ký hiệu C1-C4 rộng khoảng 3,3 ha.

Dự án còn được bố trí gần 8.300 m2 (quỹ đất 20%) cho nhà ở thương mại dạng liền kề cao 5 tầng, xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Một số hạng mục khác gồm cây xanh, vườn hoa, trường mầm non, sân chơi, bãi đỗ xe, hệ thống kênh mương, mặt nước.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.044 tỷ đồng, trong đó có hơn 120 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thời gian triển khai và đưa dự án đi vào hoạt động trong vòng 5 năm từ thời điểm được giao đất. Nhà đầu tư quan tâm dự án nộp hồ sơ về Sở Xây dựng.

Trước đó, Hải Phòng cũng chấp thuận đầu tư dự án nhà xã hội tại khu công nghiệp Tân Trường, thuộc Hải Dương trước sáp nhập. Dự án cung cấp gần 1.400 căn, tổng mức đầu tư sơ bộ 1.429 tỷ đồng.

Hải Phòng hiện tại là một trong những địa phương đi đầu toàn quốc về phát triển nhà ở xã hội. Trước sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội. Năm nay, thành phố Cảng dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%.

Trong khi đó, Hải Dương phải hoàn thành 15.900 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó chủ yếu thuộc giai đoạn 2025 - 2030 với 15.281 căn. Nếu tính theo chỉ tiêu này, sau sáp nhập, TP Hải Phòng mới cần phát triển khoảng 49.400 căn nhà ở xã hội.

