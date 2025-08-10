Hải Phòng có thêm dự án nhà xã hội hơn 1.400 tỷ ở Hải Dương cũ

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội quy mô 1.388 căn tại khu công nghiệp Tân Trường.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Tân Trường có diện tích sử dụng đất hơn 29.700 m2 nằm tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng. Trước sáp nhập, vị trí này thuộc xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 1.429 tỷ đồng. Trong đó, 4 công trình nhà xã hội được xây mới với chiều cao 20 tầng nổi, 1 hầm, 1 tum với 1.388 căn. Đồng thời, dự án cũng có 52 công trình nhà ở cao 5 tầng (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài), nhà sinh hoạt động cộng đồng và các hạng mục phụ trợ khác.

TP Hải Phòng đang tìm nhà đầu tư thực hiện dự án này. Tiến độ thực hiện được duyệt trong 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất. Nhà đầu tư cần có vốn chủ sở hữu tối thiểu 30%, tương ứng khoảng 428 tỷ đồng.

Hải Phòng hiện tại là một trong những địa phương đi đầu toàn quốc về phát triển nhà ở xã hội. Trước sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội. Năm nay, thành phố Cảng dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%.

Trong khi đó, Hải Dương phải hoàn thành 15.900 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó chủ yếu thuộc giai đoạn 2025 - 2030 với 15.281 căn. Nếu tính theo chỉ tiêu này, sau sáp nhập, TP Hải Phòng mới cần phát triển khoảng 49.400 căn nhà ở xã hội.

