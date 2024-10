Hải Phòng có thêm 636 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán

Hải Phòng vừa duyệt cho dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại An Đồng được huy động vốn.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, 636 căn hộ đủ điều kiện mở bán thuộc dự án chung cư cho người có thu nhập thấp ở xã An Đồng, An Dương. Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng PG làm chủ đầu tư, tên thương mại PG Aura An Đồng.

Khu nhà ở xã hội này được khởi công từ tháng 3 với chiều cao 23 tầng, tổng quy mô 775 căn hộ. Dự án này sẽ hoàn thành vào đầu năm 2026.

Theo quy định, một dự án được phép đưa vào kinh doanh khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã duyệt. Nhà chung cư (thương mại, nhà ở xã hội), tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội hình thành trong tương lại tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: Công ty PG

Trong khi hầu hết các địa phương vẫn chậm triển khai việc đầu tư nhà ở xã hội, Hải Phòng từ đầu năm đến nay liên tục đón thêm sản phẩm này ra thị trường. Cuối tháng trước, Sở Xây dựng thành phố cũng cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lakeside Garden được mở bán 545 căn hộ tại quận Ngô Quyền.

Đến nay, Hải Phòng cùng với Bắc Ninh là những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Từ năm ngoái đến nay, Hải Phòng đã khởi công 7 dự án và đều được thi công với tiến độ khẩn trương để hoàn thành trong 24 tháng.

Theo Nghị quyết của thành phố, bên cạnh mục tiêu hoàn thành 15.400 căn nhà ở xã hội tới 2025, Hải Phòng còn muốn phát triển các khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ. Các công trình này phải tiệm cận với nhà ở thương mại về vị trí, chất lượng và giá, nhằm có nhiều phân khúc phù hợp với nhu cầu của đa số người dân thành phố.

Chuyên gia đánh giá nghị quyết về kết hợp xây dựng nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ mang lại lợi ích kép với Hải Phòng. Chính sách này giúp bộ mặt đô thị thành phố những năm gần đây tốt lên nhiều và đem lại quỹ nhà giá rẻ khá lớn cho người dân, cũng như người lao động.

Anh Tú