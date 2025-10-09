'Hải Phòng có thể trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu của Đông Nam Á'

Hải PhòngThứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá Hải Phòng có đầy đủ tiềm lực để trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của quốc gia và khu vực, thậm chí là 'hub công nghệ hàng đầu' của Đông Nam Á".

Thông tin được Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nói khi phát biểu khai mạc Techfest Hải Phòng 2025 sáng 9/10 với chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Hải Phòng vươn mình ra biển lớn". Sự kiện quy tụ hơn 3.000 đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao nỗ lực của Hải Phòng trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển then chốt. Ảnh: Lê Tân

Ông cho biết, Techfest Hải Phòng 2025 diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất và hợp nhất địa giới hành chính với tỉnh Hải Dương, tạo nên cực tăng trưởng mới với quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước. Đây là cơ sở để Hải Phòng có thể trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của quốc gia và khu vực.

Theo ông, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai hàng loạt chính sách mới, trong đó có thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ cấp địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Xây dựng thị trường chứng khoán riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, cho phép gọi vốn, IPO trong nước; hình thành 100 trung tâm đổi mới sáng tạo trên toàn quốc vào năm 2026 nhằm kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp.

Bộ cũng đang trình sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Chuyển giao công nghệ để thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ, cho phép thế chấp, huy động vốn và phát triển các sàn giao dịch công nghệ. Theo Thứ trưởng Minh, đây là "những hành động cụ thể" để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lê Tân

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết, lãnh đạo địa phương xác định có bốn trụ cột hành động để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nhiệm kỳ mới. Đó là, đột phá thể chế và chính sách, xây dựng cơ chế "sandbox" cho thử nghiệm công nghệ mới; Kiến tạo hạ tầng số và công nghệ bán dẫn, hướng tới xây dựng Công viên đổi mới sáng tạo và trung tâm tính toán hiệu năng cao; Tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư, đặc biệt với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) và Phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng "vườn ươm tài năng công nghệ số và công nghệ xanh".

"Chính quyền thành phố cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện để Hải Phòng trở thành ngôi nhà chung của những con người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo", ông Hoàng Minh Cường nhấn mạnh. Một trong các hành động cụ thể là việc tổ chức Techfest để kết nối các doanh nghiệp công nghệ, trở thành "thương hiệu đổi mới sáng tạo của thành phố Cảng".

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm khởi nghiệp của một doanh nghiệp trẻ trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2025. Ảnh: Lê Tân

Qua 9 năm tổ chức, Techfest đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lan tỏa văn hóa sáng tạo, góp phần đưa Hải Phòng vào top 4 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Techfest Hải Phòng 2025 được tổ chức với quy mô quốc tế, quy tụ hơn 3.000 đại biểu và hơn 170 gian hàng. Sự kiện diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn Thành phố - công trình biểu tượng mới của Hải Phòng.

Trong khuôn khổ sự kiện có 12 chương trình lớn như: Diễn đàn "Nghị quyết 57 - Đường băng cất cánh cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"; Hội thảo "AI tạo sinh - Xu thế khởi nghiệp và phát triển kinh tế số"; Hội thảo "Hải Phòng - trung tâm nhân lực chất lượng cao ngành điện tử, bán dẫn"; Phiên kết nối cung - cầu công nghệ và sự kiện kết nối đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Lê Tân