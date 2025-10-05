Hải Phòng có thể hoàn thành 11.900 căn nhà xã hội cuối năm nay

Hải Phòng có thể hoàn thành 11.900 căn nhà ở xã hội vào cuối năm nay, cao hơn so với chỉ tiêu 10.694 được Chính phủ giao.

Thông tin này được nêu trong báo cáo của UBND TP Hải Phòng tại chuyến kiểm tra thực tế của Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh mới đây.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Thành phố đang triển khai 14 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 15.631 căn hộ.

Đồng thời, Hải Phòng đã quy hoạch 14 khu đất, diện tích 65 ha phục vụ phát triển nhà xã hội và trong số 48 dự án nhà ở thương mại đang thực hiện có 29 dự án đã bố trí quỹ đất 20% để xây dựng khoảng 30.200 căn hộ.

Kế hoạch giai đoạn 2024-2025, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 6.948 căn hộ tại 10 dự án, khởi công thêm 8 dự án mới. Qua đó, Hải Phòng có thể hoàn thành khoảng 11.900 căn nhà xã hội vào cuối năm nay, cao hơn chỉ tiêu 10.694 căn được Chính phủ giao.

Để đẩy nhanh tiến độ, địa phương này đã chủ động rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cũng như hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thẩm định thiết kế.

Tuy nhiên, tại chuyến công tác của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, Hải Phòng cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét một số nội dung vướng mắc, trong đó có quy định về mức thu nhập tối đa của người mua nhà xã hội để phù hợp hơn với chi phí sống tại các đô thị lớn. Thành phố cũng mong muốn Bộ hướng dẫn rõ hơn về điều chỉnh chiều cao công trình trong quy hoạch chi tiết.

Trước đó tại cuộc họp với Thủ tướng hồi giữa tháng 8, lãnh đạo Hải Phòng cũng kiến nghị tăng mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội hoặc giao địa phương được chủ động quyết định mức này, tương tự cơ chế đã áp dụng với điều kiện nhà ở.

Hiện nay, mức thu nhập tối đa để mua nhà ở xã hội hiện là 15 triệu đồng một tháng với người độc thân và 30 triệu đồng với hộ gia đình. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Hải Phòng, mức thu nhập này hiện khiến nhiều công nhân, chuyên gia có thu nhập nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn khó tiếp cận nhà ở thương mại, lại không được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Trước sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển ít nhất 33.500 căn nhà xã hội. Trong khi đó, Hải Dương phải hoàn thành 15.900 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó chủ yếu thuộc giai đoạn 2025 - 2030 với 15.281 căn. Nếu tính theo chỉ tiêu này, sau sáp nhập, TP Hải Phòng mới cần phát triển khoảng 49.400 căn nhà ở xã hội.

Anh Tú