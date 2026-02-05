Hải Phòng bắn pháo hoa giao thừa tại 12 điểm

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026, Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên toàn thành phố, trong đó có 5 điểm tầm cao.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa cho biết chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra đồng loạt vào thời khắc giao thừa, kéo dài khoảng 10 đến 15 phút.

Khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố, điểm bắn truyền thống thu hút đông đảo người dân, năm nay không tổ chức. Thành phố điều chỉnh phương án, phân bổ các điểm bắn ra nhiều khu vực nhằm phục vụ người dân tốt hơn và giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm cũ.

Khu đô thị Vinhomes Vũ Yên sẽ là một trong 5 điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa ở Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Năm điểm bắn pháo hoa tầm cao, kết hợp giàn tầm thấp, gồm Trung tâm hành chính Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, với 500 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp; Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, có 500 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp; khu đô thị Vinhomes Vũ Yên, phường Thủy Nguyên 300 quả tầm cao cùng 200 quả và 60 giàn tầm thấp; bờ hồ Hạnh Phúc, phường Kiến An 200 quả tầm cao và 90 giàn tầm thấp; sân vận động xã Kiến Hải với 100 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp.

Bảy điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại các khu vực xa trung tâm, gồm bến đua thuyền xã Kiến Thụy; Trường Trung học phổ thông Cát Hải và Trung tâm du lịch Cát Bà, đặc khu Cát Hải; nhà tròn giữa hồ trong công viên, phường An Dương; sân vận động xã Chấn Hưng; sân vận động xã Hà Bắc; sân vận động xã Hợp Tiến và khu đô thị phía Tây, xã Nam Sách.

Pháo hoa sẽ được bắn từ 0h ngày 17/2/2026, thời khắc chuyển giao năm mới, phục vụ nhu cầu vui xuân của người dân trên địa bàn.

Lê Tân