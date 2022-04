Hai phó phòng 'rút ruột' ngân hàng hơn 7 tỷ đồng

An GiangHuỳnh Tiểu My, 41 tuổi, bị cáo buộc câu kết với Vũ Thái An, cùng là phó phòng tại chi nhánh Agribank, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 6/4, My cùng An, 34 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Huỳnh Tiểu My và Vũ Thái An tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

My là Phó phòng Kế toán ngân quỹ, phụ trách kiểm soát giao dịch tại chi nhánh này. Còn An là Phó phòng Kế toán ngân quỹ, kiêm Thủ quỹ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Châu Phú.

Theo điều tra, cuối năm 2021, My mượn tiền của An và nhiều người nhưng không có khả năng trả nên bàn với anh này giúp mình lấy tiền ngân hàng.

An đã lấy hai tỷ đồng trong kho quỹ của ngân hàng đưa cho một người bạn nhờ chuyển vào tài khoản của mình rồi chuyển cho My. My dùng số tiền này đáo nợ cho người khác để tạo lòng tin, sau đó vay lại để trả cho An.

Ngoài ra, My còn lấy hơn 5 tỷ đồng của ngân hàng sau đó cùng cấp dưới lập khống giấy xác nhận thu tiền và hoạch toán nhờ An ký.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

An Phú