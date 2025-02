Hai phó giám đốc Sở ở Bình Thuận bị điều tra

Hai phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị tạm đình chỉ công tác do liên quan vụ án Công ty Hưng Thịnh vi phạm khai thác và buôn lậu titan.

Ngày 6/2, ông Cao Sơn Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với hai Phó giám đốc Sở là bà Phan Thị Xuân Thu và ông Ngô Minh Thành.

Cùng bị tạm đình chỉ công tác đợt này có ông Lê Trung Khánh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản.

Từ giữa tháng 1, ba người đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, cấm ra khỏi nơi cư trú, do liên quan vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh.

Trụ sở Công ty Hưng Thịnh tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình. Ảnh: Việt Quốc

Hồi tháng 11, ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh và 8 người khác đã bị khởi tố.

Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này có sai phạm khi khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Doanh nghiệp còn tổ chức khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến. Các sai phạm này bị cáo buộc đã gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Mỏ titan của Công ty Hưng Thịnh tại xã Hoà Thắng đang tạm dừng khai thác do bị điều tra, ngày 17/1/2025. Ảnh: Việt Quốc

Công ty Hưng Thịnh hoạt động chính trong lĩnh vực khoáng sản và đã xây dựng nhà máy sản xuất xỉ titan tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Dự án nhà máy có quy mô khoảng 10 ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Tại Bình Thuận, Hưng Thịnh còn thuê 350 ha đất để thực hiện dự án khai thác sa khoáng titan - zircon.

Tư Huynh