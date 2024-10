Hai phó chủ tịch huyện ở Thanh Hoá bị bắt

Ông Hà Thế Anh và Nguyễn Đình Dự, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, bị bắt cùng bốn nghi can trong vụ án sai phạm quản lý đất đai.

Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can, tạm giam ông Dự, 58 tuổi và ông Thế Anh, 46 tuổi, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Đình Dự. Ảnh: Lam Sơn

Liên quan vụ án, Mã Văn Thanh, Hoàng Văn Long - đều là nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Lê Quang Trung, Nguyễn Văn Truyền - cựu phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính, bị khởi tố cùng tội danh. Bốn người được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

6 bị can hôm nay bị bắt nằm trong diễn biến mở rộng điều tra sai phạm trong quản lý đất đai, ký hồ sơ giao đất trái thẩm quyền ở xã Quảng Chính và một số địa phương tại Quảng Xương.

Nửa tháng trước, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt ông Trần Văn Công, 64 tuổi, cựu chủ tịch UBND huyện Quảng Xương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ. Cũng bị bắt với vai trò đồng phạm còn có ông Chu Đức Khương, 45 tuổi, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Lê Đình Khoa, 48 tuổi, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng; Mai Ngọc Tứ, 54 tuổi, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung và Nguyễn Văn Luyện, 55 tuổi, cán bộ địa chính xã Quảng Trường.

Ông Hà Thế Anh thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: Lam Sơn

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, chưa công bố sai phạm cụ thể của từng người.

Lê Hoàng