Hai Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP HCM lần đầu giới thiệu hai ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI là Nguyễn Hải Nam và Hà Hải, được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

Chiều 8/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM.

Theo lý lịch được giới thiệu, ông Nam từng học thạc sĩ Luật tại Đại học UC Berkeley (Mỹ) theo đề án đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ. Từ năm 2008 đến nay, ông nhiều lần được bầu giữ chức Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM; hiện là Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Nam phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hải Duyên

Ông Nguyễn Hải Nam được Liên đoàn Luật sư Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời được Đoàn Luật sư TP HCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự biểu quyết tín nhiệm. Cử tri Sỹ Hồng Nam đánh giá ứng cử viên hòa đồng, thân thiện, kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp cho người dân nếu trúng cử.

Phát biểu trước cử tri, ông Nam cho biết việc được đưa vào danh sách lấy ý kiến tín nhiệm là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Nếu được bầu, ông sẽ tập trung làm cầu nối giữa người dân và cơ quan nhà nước; tham gia xây dựng, giám sát việc thực thi pháp luật; gắn kết đội ngũ luật sư với đời sống xã hội.

"Tôi luôn tâm niệm dù ở vị trí nào cũng phải là một công dân tốt, có trách nhiệm với cộng đồng nơi sinh sống", ông Nam nói.

Trước đó, tối 6/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Luật sư Hà Hải được Đoàn Luật sư TP HCM giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri nghe giới thiệu tiểu sử và thảo luận, bày tỏ đánh giá tích cực về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và quá trình công tác của ứng cử viên.

Cử tri Hồ Đắc Thành, Bí thư Chi bộ khu phố 21, nhận xét luật sư Hà Hải có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín nghề nghiệp và tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ông cũng phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật như Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình.

Cùng quan điểm, cử tri Lê Thị Thu Hồng, Trưởng khu phố 21, đánh giá luật sư Hà Hải là người tâm huyết với nghề, nhiệt tình và năng nổ trong các hoạt động cộng đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu phát biểu trong buổi tiếp xúc với cử tri phường Diên Hồng. Ảnh: Đoàn luật sư TP HCM

Phát biểu tại hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, cảm ơn chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức hội nghị chu đáo, đúng quy định. Ông cho biết đây là lần đầu Đoàn Luật sư TP HCM giới thiệu nhân sự của đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội; các ý kiến góp ý của cử tri thẳng thắn, chân thành và mang tính xây dựng.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu bày tỏ mong muốn, dù ở cương vị nào, các ứng cử viên cũng tiếp tục phát huy chuyên môn, gắn bó với người dân, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đề xuất giải pháp đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Hội nghị sau đó biểu quyết tín nhiệm bằng hình thức giơ tay, với 100% cử tri tham dự tán thành, tín nhiệm luật sư Hà Hải ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Luật sư Hà Hải cảm ơn và trân trọng sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, góp phần phát triển địa phương và TP HCM, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Nguyên