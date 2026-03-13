Hai phiên bản đồng hồ dạ tiệc chạm khắc vàng, gắn đá quý của Piaget

Mùa xuân năm nay, Piaget giới thiệu hai mẫu đồng hồ Limelight Gala mới. Chiếc đồng hồ đầu tiên nổi bật với mặt số tráng men Grand Feu - kỹ thuật nung men nhiều lần ở nhiệt độ cao để tạo màu sâu và bền. Thiết kế mang sắc cam cháy trên nền vàng chạm khắc mô phỏng da rắn. Vành vỏ tròn điểm xuyết kim cương, uốn lượn cùng những viên spessartite garnet (loại đá garnet hiếm có màu cam đỏ như hoàng hôn) kết hợp dây đeo vàng chạm họa tiết vảy rắn.
Kỹ thuật chạm vảy rắn có tính chuyên môn hóa cao được nhà chế tác Piaget giới thiệu năm 2019 trên đồng hồ Extremely Lady, đòi hỏi tay nghề và kỹ xảo bậc thầy từ các nghệ nhân.
Ở thiết kế Limelight Gala của Piaget, quai đeo trở thành chi tiết trang trí nổi bật với hai dải đá quý uốn lượn dọc vỏ và dây đeo vàng. Hai dải đá gợi hình số 6 và 9, hàm ý chiếc đồng hồ có thể đồng hành cùng phái đẹp từ sáng đến tối trong nhiều bối cảnh khác nhau.
Trên cả hai mẫu đồng hồ của Piaget, bố cục chuyển màu cùng các dải đá quý - spessartite garnet ở mẫu thứ nhất và kim cương trắng ở mẫu thứ hai (trong ảnh) - được tạo nên từ quá trình chế tác tỉ mỉ. Công đoạn này đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và tay nghề cao trong việc tuyển chọn, phân loại các viên đá theo sắc độ tinh tế.
Được thiết kế bởi Jean-Claude Gueit, Limelight Gala nằm trong số các mẫu đồng hồ nữ ra mắt tại sự kiện năm 1973 ở cung điện Gstaad, Thụy Sĩ. Sau gần một thập kỷ khẳng định vị thế trong lĩnh vực đồng hồ trang sức của Piaget, Limelight Gala đánh dấu bước chuyển từ đồng hồ vòng tay sang thiết kế mang tính trang sức rõ nét hơn, kết hợp vẻ thanh lịch cổ điển với những đường nét mềm mại, gợi cảm. Phiên bản mới với họa tiết chạm khắc Decor Palace (kỹ thuật chạm khắc vàng nổi đặc trưng của Piaget) tiếp nối tinh thần xa xỉ cổ điển của dòng đồng hồ này.
Piaget chế tác dây đeo từ các mắt vàng ghép thủ công, tạo cảm giác mềm mại, ôm sát cổ tay. Họa tiết Decor Palace - lấy cảm hứng từ kỹ thuật chạm vân lặp guilloché - được khắc thủ công bằng dao trổ trên bề mặt vàng. Mỗi dây đeo vì thế mang dấu ấn riêng của người thợ kim hoàn, từ lực tay, góc khắc đến nhịp chuyển động.
Nữ diễn viên Jun Ji-hyun - đại sứ thương hiệu toàn cầu của Piaget, kết hợp đồng hồ đeo tay với trang phục tối giản.
Hải My
Ảnh: Piaget
Tại Việt Nam, thương hiệu Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Liên hệ:
- 61 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: 9h30 - 19h.
Tel: 024 3934 7666.
Hotline: 0962 980 039.
Email: piaget.hn@tamsonfashion.com.
- L1-12 & L2-05, Trung Tâm Thương Mại Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM
Giờ mở cửa: 10h - 21h.
Tel: 028 3535 6723 - 028 3535 6725.
Email: piaget.hcm@tamsonfashion.com.