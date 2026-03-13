Hai phiên bản đồng hồ dạ tiệc chạm khắc vàng, gắn đá quý của Piaget

Trên cả hai mẫu đồng hồ của Piaget, bố cục chuyển màu cùng các dải đá quý - spessartite garnet ở mẫu thứ nhất và kim cương trắng ở mẫu thứ hai (trong ảnh) - được tạo nên từ quá trình chế tác tỉ mỉ. Công đoạn này đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và tay nghề cao trong việc tuyển chọn, phân loại các viên đá theo sắc độ tinh tế.