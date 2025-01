Hai phe ở Hàn Quốc tranh cãi về sửa nội dung luận tội Tổng thống

Phe đối lập Hàn Quốc rút cáo buộc phản loạn khỏi kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, khiến đảng cầm quyền yêu cầu bỏ phiếu lại.

Kweon Seong-dong, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền, ngày 6/1 tuyên bố sẽ cùng các nghị sĩ có thâm niên và thành viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội đề nghị Tòa án Hiến pháp hoãn xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Các nghị sĩ PPP trong Ủy ban Hành chính Công và An ninh thuộc Quốc hội Hàn Quốc cũng lên kế hoạch đến Cơ quan Cảnh sát Quốc gia trong hôm nay, đề nghị cảnh sát có thêm biện pháp ngăn xô xát giữa người biểu tình chống ông Yoon và những người ủng hộ ông này.

Hai ngày trước đó, ở phiên họp trù bị thứ hai của Tòa án Hiến pháp, Ủy ban điều tra luận tội Quốc hội Hàn Quốc tuyên bố rút cáo buộc phản loạn đối với ông Yoon để "đơn giản hóa quy trình xét xử" liên quan vụ thiết quân luật ngày 3/12/2024.

Đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol vì "hành vi phản loạn phá hoại trật tự hiến pháp" được quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 14/12/2024. Ngoài ra, kiến nghị luận tội còn bao gồm các cáo buộc ông Yoon lạm dụng quyền lực, ngăn cản thực hiện các quyền hiến định, ngăn cản quốc hội thực hiện quyền hạn và vi phạm nguyên tắc dân chủ.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trong một cuộc họp báo tại Seoul hồi tháng 8/2024. Ảnh: AFP

Ủy ban gồm 11 nghị sĩ thuộc ba đảng đối lập và 17 luật sư, không có thành viên PPP tham dự, lý giải quyết định rút cáo buộc phản loạn sẽ giúp Tòa án Hiến pháp tập trung vào những hành động vi hiến của ông Yoon. Việc xem xét ông Yoon có phạm tội phản loạn hay không nên được giao cho Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với Quan chức cấp cao (CIO).

"Tội danh phản loạn sẽ được phân xử ở tòa án hình sự", Kim Jin-han, luật sư đại diện Ủy ban điều tra luận tội, cho biết.

Chosun Ilbo ngày 5/1 đăng bài xã luận cho rằng đảng Dân chủ quyết định rút cáo buộc phản loạn nhằm tăng tốc phiên tòa luận tội và mở đường cho bầu cử tổng thống sớm.

Trong khi đó, các luật sư đại diện cho ông Yoon và thành viên PPP cho rằng quốc hội phải bỏ phiếu lại kiến nghị luận tội, do văn kiện này được thông qua vào cuối năm ngoái với cáo buộc phản loạn giữ vai trò then chốt. PPP ngày 4/1 phát thông cáo chỉ trích phe đối lập đã "vội vàng bịa đặt một bản kiến nghị luận tội dối trá", do đó quốc hội Hàn Quốc cần soạn thảo lại kiến nghị luận tội.

"Kiến nghị luận tội được thông qua với 204 phiếu tại Quốc hội, giờ đây lại được chỉnh sửa qua thảo luận hẹp giữa một vài nghị sĩ và luật sư. Đây là hành động không đúng đắn", Kwon nói.

Tuy nhiên, Noh Jong-myeon, người phát ngôn đảng Dân chủ, khẳng định việc điều chỉnh kiến nghị luận tội đã có tiền lệ từ nỗ lực phế truất tổng thống Park Geun-hye vào năm 2017 và quốc hội không cần tổ chức bỏ phiếu lại. Việc rút cáo buộc phản loạn chỉ mang tính thủ tục, không thay đổi bản chất kiến nghị luận tội rằng ông Yoon đã có những hành động vi hiến.

Thanh Danh (Theo KBS, Korea Herald, Chosun Ilbo)