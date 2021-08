Hai ôtô vừa chạy vừa đấu nối ắc-quy

MỹChiếc Ford Explorer cùng xe Volkswagen Beetle chạy sóng đôi qua ngã tư, nắp ca-pô đều mở và sợi dây cáp nối giữa đầu hai xe.

Hai ôtô vừa chạy vừa đấu ắc-quy cho nhau Video: OnetoRemember1

Hai chiếc xe chạy song song qua một ngã tư nhiều phương tiện qua lại sẽ không có gì bất thường nếu cả hai không cùng để nắp ca-pô mở toang. Đặc biệt, giữa hai đầu xe là một sợi dây cáp nối hai bên. Dường như hai xe đang đấu ắc-quy với nhau.

Video do một người trên ôtô dừng đèn đỏ ở ngã tư ghi lại và đăng trên mạng xã hội Reddit cách đây vài ngày. Sự việc thu hút sự chú ý cùng gần 1.000 bình luận. Có những nhận xét mang tính đùa vui, rằng đây là một "chuyện tình lãng mạn" và hai xe đang "tay nắm tay". Cũng có những cảnh báo về nguy cơ tai nạn, nếu nắp ca-pô bị gãy, hoặc tài xế do bị chắn tầm nhìn và đâm vào đâu đó. Không rõ lý do khiến hai tài xế quyết định hành động mạo hiểm như trên.

Thông thường, khi một ắc-quy hết điện và phải câu điện từ ắc-quy một xe khác, quy trình sẽ là kết nối dây dẫn giữa hai ắc-quy theo đúng thứ tự các cọc âm, dương, đề nổ xe cho, đợi vài phút rồi đề nổ xe nhận. Nếu xe nhận nổ được máy thì có thể rút hết dây kết nối hai ắc-quy, và để xe nổ máy khoảng 20-30 phút, tắt các thiết bị điện trên xe là có thể nạp được điện đủ cho ắc-quy. Tuy nhiên, nếu như rút dây kết nối giữa hai ắc-quy thì xe nhận cũng tắt máy theo, chứng tỏ ắc-quy không đơn thuần hết điện mà có thể đã hỏng hoặc máy phát, bộ điều áp, dây dẫn có vấn đề.

Mỹ Anh