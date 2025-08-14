Hai ôtô tông nhau, bốc cháy trên đèo Mang Yang

Khoảng 15h, tài xế Vũ Hoài Thương (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) lái ôtô đầu kéo chở sầu riêng, chạy trên quốc lộ 19 theo hướng từ xã Hra đến xã Đăk Pơ. Khi đến đèo Mang Yang, xe tông trúng ôtô tải chở củ mì, chạy cùng chiều phía trước.
Cú tông khiến hai ôtô lật, chắn ngang đường, nông sản rơi vãi, giao thông ách tắc kéo dài. Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. Sự cố không gây thiệt hại về người. Thời điểm tai nạn, trời mưa.
Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) đến hiện trường, dập tắt lửa. Lực lượng chức năng tiến hành di dời hai xe, thu dọn hiện trường.
Đèo Mang Yang dài khoảng 5 km (thuộc quốc lộ 19), ở độ cao gần 800 m, theo tiếng Jarai nghĩa là cổng trời. Đèo có nhiều khúc cua quanh co.
Trần Hóa