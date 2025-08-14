Hai ôtô tông nhau, bốc cháy trên đèo Mang Yang

Gia LaiXe đầu kéo chở nông sản chạy trên quốc lộ 19, khi đến đèo Mang Yang tông ôtô tải chạy cùng chiều, sau đó bốc cháy dữ dội, chiều 14/8.

Khoảng 15h, tài xế Vũ Hoài Thương (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) lái ôtô đầu kéo chở sầu riêng, chạy trên quốc lộ 19 theo hướng từ xã Hra đến xã Đăk Pơ. Khi đến đèo Mang Yang, xe tông trúng ôtô tải chở củ mì, chạy cùng chiều phía trước.

Xe container bốc cháy trên đèo Mang Yang sau tai nạn. Ảnh: Ngọc Oanh

Cú tông khiến hai ôtô lật, chắn ngang đường, nông sản rơi vãi, giao thông ách tắc kéo dài. Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. Sự cố không gây thiệt hại về người. Thời điểm tai nạn, trời mưa.

Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) đến hiện trường, dập tắt lửa. Lực lượng chức năng tiến hành di dời hai xe, thu dọn hiện trường.

Cảnh sát dập tắt đám cháy lúc 15h55. Ảnh: Ngọc Oanh

Đèo Mang Yang dài khoảng 5 km (thuộc quốc lộ 19), ở độ cao gần 800 m, theo tiếng Jarai nghĩa là cổng trời. Đèo có nhiều khúc cua quanh co.

Trần Hóa