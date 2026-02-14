Hai ôtô suýt lao vào nhau trong giữa đường trống trải

Bắc NinhTừ lề đường, chiếc xe màu đỏ chặn đầu xe đang đi thẳng, đè qua vạch liền màu vàng để băng ngang đường, hôm 12/2 tại Nguyễn Trãi.

Ôtô chặn đầu xe đi thẳng để sang ngang đường Video: Công Ninh

Tình huống giao thông: Đoạn đường thoáng đãng, tầm quan sát tốt. Xe gắn camera hành trình đi thẳng, từ phía xa, chiếc sedan bên lề đường lò dò nhích đầu sang trái. Sedan sau đó nhao qua vạch liền để quay đầu, đúng lúc xe gắn camera hành trình đi tới. May mắn tài xế kịp phanh, khoogn xảy ra va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi từ lề đường nhập làn ngoài việc có tín hiệu xin đường cần quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Không tạt đầu cắt ngang xe đang đi thẳng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và người đi đường khác. Đặc biệt, tại đường có vạch liền màu vàng cấm tuyệt đối các phương tiện đi đè lên trong mọi trường hợp. Nghị định 168/2024 quy định đối với lái xe ôtô đè vạch liền vàng bị phạt 400.000-600.000 đồng. Nếu gây tai nạn, mức phạt có thể lên tới 20-22 triệu đồng.

Với xe đi thẳng, trong trường hợp này tầm nhìn khá tốt, nên nếu tài xế tập trung hơn, có thể quan sát rõ và đọc tình huống từ xa, chủ động giảm tốc để đối phó với chiếc sedan đang quay đầu.

Nguyên Vũ