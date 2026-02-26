MỹMột chiếc SUV và một xe bán tải dừng ngang nhau trước vạch kẻ ở giao lộ tại Nebraska, ngày 24/2, thì bất ngờ mặt đường sụt xuống.

Hai ôtô sụt hố khi đang dừng đèn đỏ Video: Daily Loud

Vụ việc xảy ra tại một khu vực sầm uất của thành phố Omaha, khi một chiếc SUV và một xe bán tải đang chờ đèn đỏ bất ngờ rơi xuống một hố sâu vài mét do mặt đường sụt lún. Cảnh sát cho biết không có tài xế nào bị thương.

Tài xế xe bán tải đã tự mình thoát ra khỏi hố sụt, sau đó cùng những người xung quanh giúp đỡ tài xế của chiếc SUV ra khỏi hố.

Trên fanpage, chính quyền thành phố sau đó nhắn lời cám ơn tới những người đã chung tay giúp đỡ các tài xế gặp nạn, đánh giá cao tinh thần hỗ trợ và sự tốt bụng trong tình huống khẩn cấp.

Sở Công trình Công cộng Omaha cho biết rằng hố sụt do vỡ đường ống dẫn nước.

Mỹ Anh (theo ABC News)