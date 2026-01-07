Hai ôtô lao vào nhau như trời giáng

Tuyên QuangXe lấn làn vượt ẩu phóng như bay, đâm thẳng vào đầu xe đi đúng chiều, hôm 5/1 tại QL27 Sơn Dương.

Hai ôtô lao trực diện Video: CTV

Tình huống giao thông: Lấn làn vượt qua hai xe tải ở khúc cua dốc lên, chiếc xe con bật xi-nhan trái rồi đánh lái vào lề đường. Ở hướng ngược chiều, xe có gắn camera hành trình đang đi tốc độ hơn 50 km/h. Tài xế phát hiện tình huống xe ngược chiều nên đánh lái vào bên phải để tránh, gây nên tình huống hai xe đấu đầu, lao mạnh vào nhau. Đầu hai chiếc xe vỡ nát, chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Chiếc Xpander trong tình huống này vi phạm nguyên tắc cơ bản khi chạy đường đèo dốc là không chuyển hướng, vượt tại đường cua, dốc lên, bởi khi đó tầm nhìn tài xế rất hẹp. Chiếc xe gắn camera hành trình sẽ không thể nằm trong tầm ngắm của tài xế xe Xpander.

Nghị định 168/2024 quy định việc ôtô vượt ở nơi cấm vượt sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu vượt sai gây tai nạn phạt 18-20 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ