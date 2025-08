Hai ôtô giường nằm tông nhau trên cao tốc Trung Lương

Tây NinhHai xe khách giường nằm chạy cùng chiều trên cao tốc TP HCM – Trung Lương tông nhau, hàng chục khách hoảng loạn, giao thông ùn tắc nhiều km, chiều 1/8.

Gần 13h, xe giường nằm 41 chỗ biển số Đồng Tháp do nam tài xế 44 tuổi cầm lái, chạy hướng TP HCM về miền Tây. Khi đến xã An Thạnh (huyện Bến Lức, Long An cũ), xe tông vào đuôi ôtô giường nằm 34 chỗ biển TP HCM do tài xế 42 tuổi, cùng quê Đồng Tháp, điều khiển phía trước.

Xe khách biển số Đồng Tháp bị móp đầu, vỡ kính lái sau va chạm. Ảnh: Nam An

Tai nạn khiến phần đầu và đuôi hai xe hư hỏng, kính vỡ. Khoảng 30 hành khách trên hai xe hoảng loạn, không ai bị thương. Hai ôtô nằm chắn hết làn trong cùng, gây ùn tắc kéo dài nhiều km. CSGT cao tốc phân luồng, hướng dẫn xe chạy ra quốc lộ 1 để giải tỏa áp lực giao thông.

Sự cố khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc. Ảnh: Nam An

Cao tốc TP HCM – Trung Lương dài gần 62 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2010. Sau khi dừng thu phí đầu năm 2019, lượng xe tăng 30%, trung bình 40.000-50.000 lượt mỗi ngày, khiến mặt đường xuống cấp, xảy ra nhiều tai nạn.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương nối miền Tây. Đồ họa: Đăng Hiếu

Nam An