Hà NộiLấn làn chặn lối xe đi đúng chiều, tài xế bỏ xe giữa đường, dắt bé gái bỏ đi, hôm 24/9 tại Hoàng Minh Giám.

Hai ôtô đối đầu, tài xế bỏ xe giữa đường Video: Nguyễn Cường

Tình huống giao thông: Đường đông xe, ôtô màu trắng lấn sang làn đường ngược chiều chặn lối xe đi đúng chiều. Hai lái xe cùng dừng lại trong tư thế đối đầu khá lâu thì lái xe lấn làn mở cửa, dắt một bé gái vào lề đường, bỏ lại chiếc xe.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép lấn làn đi ngược chiều cản trở các phương tiện khác di chuyển. Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe với hành vi vượt xe ở nơi không được phép vượt. Đồng thời, lái xe không được phép dừng đỗ xe tùy tiện gây cản trở giao thông. Nghị định 168/2024 quy định, mức xử phạt hành chính với người điều khiển ôtô có hành vi đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m sẽ bị phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng. Đặc biệt, hai hành vi này sẽ là nguyên nhân gây ùn tắc cục bộ.

Nguyên Vũ