Hai ôtô chở công nhân bị bắn vỡ kính bằng ná cao su

Hải PhòngHai ôtô chở công nhân từ nhà máy xe điện về phường Dương Kinh bị 2 thiếu niên nấp trên mái nhà dùng ná cao su bắn vỡ kính, nhiều người hoang mang.

Ngày 13/11, Công an Hải Phòng cho biết, khuya hai hôm trước ôtô chở công nhân từ nhà máy Vinfast về đến đầu đường Tư Thủy thuộc tổ 11, phường Dương Kinh, thì bị bắn vỡ khoang kính số 3 bên trái. Cùng lúc, ôtô khác dừng ở khu vực này cũng bị bắn vỡ khoang cuối của kính.

Thiệt hại của hai xe là khoảng 12 triệu đồng.

Súng cao su 2 thiếu niên dùng để bắn vào xe chở công nhân. Ảnh: Công an Hải Phòng

Vụ việc khiến các công nhân hoang mang. Nhiều người lo sợ xe bị bắn do mâu thuẫn trong kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, hai thiếu niên 14 và 16 tuổi ngụ phường Dương Kinh đã trèo lên mái nhà, cầm súng ná cao su ngắm bắn vào 3 ôtô chở công nhân, trong đó trúng 2 xe.

Phòng Cảnh sát hình sự đang làm rõ sự việc.

Lê Tân