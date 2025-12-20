Hai ống thông nằm trong cơ thể người đàn ông suốt 10 năm

Cà MauCác bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa nội soi, gắp thành công hai ống thông (sonde JJ) trong cơ thể nam bệnh nhân 50 tuổi suốt một thập kỷ.

Ngày 20/12, đại diện bệnh viện cho biết người đàn ông nhập viện hai ngày trước trong tình trạng đau tức vùng hông. Kết quả chụp MSCT phát hiện hai ống thông nằm trong hệ niệu quản - bàng quang. Êkíp bác sĩ đã phẫu thuật nội soi lấy dị vật, ghi nhận ống còn nguyên vẹn, không đứt gãy hay bám sỏi. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, các cơn đau thuyên giảm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi lấy hai ống thông. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hơn 10 năm trước, ông từng phẫu thuật điều trị tình trạng chèn ép niệu quản hai bên và được đặt ống thông để dẫn lưu. Bác sĩ khi đó đã chỉ định lịch tái khám để rút ống khi sức khỏe hồi phục. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người bệnh không quay lại bệnh viện, để mặc vật tư y tế này trong cơ thể cho đến khi phát hiện đau đớn bất thường.

Bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, Phó khoa Ngoại, người trực tiếp phẫu thuật, giải thích ống JJ là vật tư cần thiết đặt vào đường tiết niệu sau điều trị sỏi hoặc hẹp niệu quản. Thời gian lưu thông tối đa chỉ từ 6 tháng đến một năm, tùy loại.

Việc để quên ống thông quá hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Sỏi có thể bám vào hai đầu ống gây khó khăn khi rút nội soi, hoặc ống bị đứt gãy, nghẹt tắc gây nhiễm trùng, ảnh hưởng chức năng thận, thậm chí dẫn đến suy thận. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuân thủ tuyệt đối lịch hẹn tái khám sau các can thiệp đường tiết niệu để tránh biến chứng.

Chúc Ly