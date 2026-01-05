Hai ông chủ nhà hàng Hàn Quốc lĩnh án vì cho tiếp viên bán dâm

Kim Tae Hyung và Cha Jin Young, quốc tịch Hàn Quốc, bị phạt 8 năm tù vì cho nhân viên môi giới mại dâm, đưa hối lộ để không bị kiểm tra giấy tờ hoạt động.

Chiều 5/1, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Kim Tae Hyung (48 tuổi) và Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) 5 năm tù về tội Môi giới mại dâm; 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Tổng hợp hình phạt, mỗi bị cáo phải chấp hành 8 năm tù; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Bị cáo Lee Hyun Jun (quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Ngọc Loan nhận 3 năm tù; Lê Tấn Thanh lĩnh 2 năm 5 tháng 14 ngày (bằng thời hạn tạm giam) về tội Môi giới mại dâm.

Các bị cáo Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) nhận 7 năm tù; Bùi Duy Hà (41 tuổi) lĩnh 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhận tiền của Cha Jin Young để "chạy" không bị kiểm tra giấy tờ hoạt động.

Bị cáo Cha Jin Young và Kim Tae Hyung (ngồi hàng đầu) cùng các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Tại tòa hôm nay, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young thừa nhận, khoảng tháng 11/2022, cả hai cùng góp vốn mở nhà hàng ăn uống trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 cũ (nay là phường Phạm Ngũ Lão).

Nhằm tăng doanh thu, hai người này thống nhất chỉ đạo Loan cùng Lee Hyun Jun (quốc tịch Hàn Quốc, quản lý nhà hàng) bố trí các nữ nhân viên bán dâm phục vụ khách Hàn Quốc đến ăn uống.

Theo thỏa thuận, tiền mua dâm được hợp thức hóa trên hóa đơn dưới mục "Green jacket 17", với giá 3,8 triệu đồng một người mỗi đêm; chi phí thuê khách sạn được ghi thành "Combo hải sản lớn", giá một triệu đồng mỗi phòng.

Ngày 19/7/2023, Lee Hyun Jun yêu cầu Loan sắp xếp hai nữ nhân viên bán dâm cho hai người đàn ông Hàn Quốc, với tổng số tiền 7,6 triệu đồng. Sau đó, Loan liên hệ Lê Tấn Thanh (44 tuổi) để đặt hai phòng khách sạn tại phường Bến Nghé. Dù biết rõ mục đích thuê phòng là để mua bán dâm, Thanh vẫn đồng ý hỗ trợ.

Cha Jin Young cũng khai nhận, thời gian đầu nhà hàng Gallery đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn tất một số thủ tục pháp lý nên nhờ Bùi Thị Phương Dung (có chồng là người Hàn Quốc) tìm cách "chạy" giấy tờ.

Dung cùng Bùi Duy Hà sau đó đưa ra thông tin gian dối, cam kết có thể "lo" để nhà hàng không bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tin tưởng, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young nhiều lần đưa tiền cho Dung, tổng cộng 840 triệu đồng. Trong số này, Dung chuyển cho Hà 441 triệu đồng và trả công 30 triệu đồng để Hà mang đi "lo lót".

Dung và Hà khai đã dùng số tiền trên đưa cho nhiều cán bộ công an. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định cả hai không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan chức năng nào như đã hứa, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Bình Nguyên