Hai nước châu Phi đáp trả lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ

Mali và Burkina Faso tuyên bố sẽ cấm công dân Mỹ nhập cảnh, đáp trả động thái tương tự từ chính quyền Tổng thống Trump.

"Theo nguyên tắc có đi có lại, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Mali thông báo tới toàn quốc và quốc tế rằng chính phủ sẽ áp dụng các điều kiện và yêu cầu với công dân Mỹ tương tự những gì họ áp đặt lên công dân Mali. Điều này sẽ có hiệu lực ngay lập tức", Bộ Ngoại giao Mali ra tuyên bố ngày 30/12.

Mali nói rằng Mỹ đã áp lệnh cấm nhập cảnh với công dân nước này mà không tham khảo ý kiến trước, đồng thời chỉ trích Washington đưa ra những lý do cấm nhập cảnh không đúng thực tế.

Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Burkina Faso Karamoko Jean-Marie Traore cùng ngày cũng ra tuyên bố cấm công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này với những lý do tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/12 mở rộng lệnh cấm đi lại thêm 20 quốc gia, trong đó có Mali và Burkina Faso cùng nhiều quốc gia châu Phi. Nhà Trắng cho biết lệnh cấm, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/1 năm sau, áp dụng với các quốc gia có "khả năng xác minh, kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro quá kém".

Quy định này dựa trên đánh giá rằng thông tin do một số nước cung cấp là quá thiếu hoặc không đáng tin cậy để Mỹ có thể xác định rủi ro khi xét visa. Mỹ giải thích họ đưa ra lệnh cấm để "bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng", tức ngăn chặn những người có nguy cơ gây hại như khủng bố, tội phạm nghiêm trọng hoặc các mối đe dọa an ninh khác từ nước ngoài vào lãnh thổ Mỹ.

Niger hôm 25/12 cũng đáp trả Mỹ, tuyên bố ngừng cấp visa cho công dân nước này.

Ngọc Ánh (Theo AP, Hill, Reuters)