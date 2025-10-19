EcuadorHai người bước tới mỉm cười và nhẹ nhàng ôm nhau trước khi xem xét hai chiếc xe.

Hai nữ tài xế ôm nhau sau cú đâm móp đầu ôtô Video: Emergencias Ec

Dường như tiếng động lớn khiến một người dân ở ngôi nhà gần con phố nhỏ ở Loja ngó xuống đường và đã ghi lại cảnh tượng gây chú ý. Không rõ va chạm ra sao, nhưng liên quan đến một chiếc SUV màu nâu hiệu Toyota và một xe màu trắng. Xe màu trắng dập móp nặng phần đầu, trong khi chiếc Toyota có vẻ không hề hấn gì.

Hai người phụ nữ xuống xe, lại gần và ôm nhau. Rồi cả hai cùng xem xét hai chiếc xe. Cú đâm dường như làm một phần ống xả cùa chiếc Toyota bị gãy, còn xe màu trắng cong vênh nắp ca-pô, và có thể vỡ một phần ba-đờ-sốc.

Chỉ khoảng một phút sau khi hai người phụ nữ chào hỏi nhau, sự việc đã được giải quyết với cách thức khiến nhiều người thấy ấn tượng.

Một người bình luận: "Hai người phụ nữ đích thực đã giải quyết vụ tai nạn một cách văn minh". Người khác nói: "Ở Loja, họ va chạm và ôm nhau".

"Người dân Loja cực kỳ văn minh và có lối suy nghĩ khác biệt so với những nơi khác, nơi mà chuyện đó sẽ dẫn đến bạo lực", một người chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vùng miền không liên quan đến cách cư xử. Một người nêu ví dụ của bản thân và cho biết mình ở nơi khác, từng gặp va chạm tương tự và cũng đã có cách giải quyết êm đẹp khi cả hai bên đều rất thiện chí.

"Tôi ước gì mọi vụ tai nạn đều kết thúc như thế này", một người phát biểu.

Mỹ Anh (theo Metro Ecuador)