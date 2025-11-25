Hai nữ sinh tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM với điểm 4/4

Hồng Phụng và Anh Thư, 22 tuổi, là hai nữ sinh đầu tiên của trường Đại học Bách khoa TP HCM tốt nghiệp thủ khoa, với điểm trung bình (GPA) tuyệt đối 4/4.

Nguyễn Hoàng Hồng Phụng đến từ TP HCM, là sinh viên ngành Quản lý công nghiệp. Hồ Trần Anh Thư, quê Cần Thơ, học ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Hai em sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào cuối tháng 11.

Với Hồng Phụng, đây là thành quả ngoài sức tưởng tượng bởi ngày đầu nhập học, em chỉ đặt mục tiêu không trượt môn, tốt nghiệp đúng hạn. Phụng dự kiến du học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian tới.

Còn Anh Thư cho hay nhờ nền tảng kiến thức vững chắc và toàn diện ở Bách khoa, em vượt qua khoảng 2.000 hồ sơ để trở thành một trong 7 thành viên chương trình đào tạo nhà quản lý Future Leaders Programme 2025 của Unilever Việt Nam.

Cả Phụng và Thư đều cho rằng chương trình đào tạo ở Bách khoa khó, đòi hỏi sự chú tâm trên lớp và tự học, nghiên cứu thêm.

"80% sự thành bại ở Bách khoa đến từ việc tự học, đọc tài liệu, làm bài tập nhóm và hệ thống kiến thức. Dù học theo phương pháp nào, hiểu bản chất vấn đề là chìa khóa quan trọng để đạt điểm cao", Thư đúc kết.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết nhiều người mặc định nam giới sẽ có lợi thế trong môi trường đào tạo kỹ thuật, công nghệ. Thực tế, nữ sinh Bách khoa có lực học rất tốt. Tuy chỉ chiếm khoảng 20% trong tổng số sinh viên toàn trường, nhưng tỷ lệ nữ tốt nghiệp đúng hạn thường cao hơn nam. Khoảng 40-50% tân cử nhân có điểm GPA top đầu là nữ sinh.

"Các bạn nữ khi vào Bách khoa đều xác định học tập với tinh thần nghiêm túc, tập trung cao và cầu tiến", PGS.TS Thắng lý giải.

Hồng Phụng (trái) và Anh Thư (phải) tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa TP HCM với điểm tuyệt đối 4/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đây là năm đầu tiên trường Đại học Bách khoa TP HCM tính điểm tích lũy học tập theo thang 4 thay vì 10. Nếu quy đổi, sinh viên đạt 8,5/10 trở lên tương đương với điểm tuyệt đối theo thang 4.

Hồi tháng 4, Lã Nguyễn Gia Hy, 22 tuổi, sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, là trường hợp đầu tiên tốt nghiệp sớm nửa năm với điểm GPA tuyệt đối ở đại học này.

Lệ Nguyễn