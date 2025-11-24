Hai nữ sinh lớp 6 bị bạn ép quỳ, tát liên tiếp giữa đường

Thanh HóaHai nữ sinh lớp 6 ở Thường Xuân bị bạn cùng trường hẹn ra nơi vắng, rồi bắt quỳ gối, túm tóc, tát nhiều cái vào mặt.

Chiều 24/11, ông Hoàng Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết tất cả nữ sinh liên quan đều học tại trường THCS Thường Xuân và Xuân Cẩm. Bước đầu, nhà chức trách xác định sự việc xảy ra cuối tuần trước, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nói xấu nhau.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội tối 23/11, hai nữ sinh bị một nhóm 2-3 bạn đưa đến một con đường nhỏ, bắt quỳ gối rồi liên tục tát vào mặt, yêu cầu xin lỗi. Một em khác đứng xem và quay video, đồng thời yêu cầu "cấm nói xấu" và không được mách với thầy cô".

Theo ông Hùng, hai nữ sinh bị đánh không bị thương nghiêm trọng, nhưng bị ảnh hưởng về tinh thần. Hôm nay, công an cùng nhà trường gặp gỡ phụ huynh và các em đánh bạn để ghi lời khai và nhắc nhở.

Nữ sinh bị tát, ép quỳ gối. Ảnh cắt từ video

Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra liên tiếp từ đầu năm học tới nay, nổi cộm ở Thanh Hóa. Riêng trong tháng 10, đã có hai nam sinh ở xã Triệu Sơn và Quảng Bình bị bạn đánh đến tử vong.

Với các vụ việc thông thường, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh đánh bạn là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình, theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu lực từ 31/10.

Lê Hoàng