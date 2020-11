Hai nữ sinh bị lũ cuốn

Nghệ AnThi thể em Phan Thị Trang (lớp 7) và Trần Thị Ngọc Ánh (lớp 8) bị mất tích được lực lượng cứu hộ tìm thấy, tối 1/11.

Trang và Ánh đều trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Nhà chức trách xác định, chiều 1/11, hai em chở nhau bằng xe đạp đi chơi, khi băng qua cầu ngập nước lũ ở xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, thì bị nước cuốn trôi.

Tới tối, không thấy hai em trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm, vớt được xe đạp của nạn nhân. Hơn 21h, lực lượng cứu hộ thấy thi thể hai em gần nơi gặp nạn.

Đường bê tông ở huyện Thanh Chương bị nước lũ nhấn chìm ngày 31/10. Ảnh: Phương Linh

Tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tối nay thi thể anh Nguyễn Công Thế, 25 tuổi và Nguyễn Văn Quảng, 26 tuổi, cũng đã được tìm thấy. Anh Thế trú huyện Thanh Chương, anh Quảng trú huyện Anh Sơn gặp nạn sáng 30/10.

Thời điểm đó, ông Trần Công Nam (trú xã Thanh An) chạy xe máy qua tràn bê tông nước lũ ngập khoảng 40 cm ở xã Thanh An thì bị ngã. Anh Thế và Quảng chở nhau trên xe máy đi phía sau đã cùng nhảy theo để cứu. Do nước chảy xiết, hai thanh niên gặp nạn. Ông Nam được một người dân khác cứu thành công.

Hết ngày 1/11, mưa lũ đã làm 9 người chết; 4 người bị thương. Hơn 13.000 nhà vẫn còn ngập dù lũ trên sông Lam đã xuống báo động một, nhiều công trình, tài sản bị tàn phá chưa thể khắc phục.

Trước đó trong ba ngày cuối tháng 10, Nghệ An mưa phổ biến 200-400 mm. Cá biệt huyện Đô Lương mưa 810 mm; Thanh Chương đạt 670 mm; TP Vinh 530 mm. Do mưa to cục bộ nên đợt lũ này các huyện phía Tây không bị ngập.

Phương Linh