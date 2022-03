Hai nữ sinh bắt cướp được khen thưởng

Long AnNguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Minh Thư cùng người dân bắt cướp khi bị giật điện thoại, được công an tỉnh khen thưởng, ngày 7/3.

Đại diện Công an tỉnh Long an trao giấy khen cho hai học sinh cùng người dân. Ảnh: Thảo Nguyên

Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có giấy khen hai nữ sinh lớp 11, trường THPT Võ Văn Tần và ông Lê Thành Lộc (ngụ huyện Đức Hòa). Thượng tá Ngô Văn Nho, Phó phòng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của hai học sinh lẫn người dân.

Chiều 28/2, hai nữ sinh chạy xe máy từ trường về nhà, khi đến khu vực xã Đức Hòa Hạ bị hai thanh niên đi xe môtô áp sát cướp giật điện thoại. Nữ sinh ngồi sau tri hô, người ngồi trước tăng tốc đuổi theo khoảng 100 m rồi áp sát, đạp xe hai tên cướp xuống lề đường. Anh Lộc gần đó chạy đến hỗ trợ bắt được một tên, còn đồng phạm trốn thoát, đang bị công an truy tìm.

Hoàng Nam