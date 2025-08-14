Hai nhóm nữ công nhân hỗn chiến, 7 người bị bắt

Đồng NaiMâu thuẫn trong công ty, hai nhóm nữ công nhân gọi người đến đánh nhau sau giờ tan ca, gây náo loạn khu vực, ùn tắc giao thông.

Ngày 13/8, Công an Đồng Nai bắt giữ 7 người, trong đó có 4 nữ công nhân để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Danh tính những người này chưa được công bố.

Hai nhóm nữ công nhân đánh nhau trong khu công nghiệp Hai nhóm nữ công nhân lao vào đánh nhau. Video: Người dân cung cấp

Trước đó, chiều 12/8, do có mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm nữ công nhân gọi thêm một số thanh niên tìm nhau "nói chuyện" sau giờ tan ca. Họ gặp mặt trên đường nội bộ, khu vực cổng sau công ty sản xuất giày tại Khu công nghiệp Amata (phường Long Bình).

Sau một lúc lời qua tiếng lại, một phụ nữ cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh đối thủ. Các thanh niên đi cùng cũng cầm gậy, đuổi đánh nhau gây náo loạn khu vực, kẹt xe cục bộ. Nhiều bảo vệ công ty gần đó chạy ra can ngăn nhưng bất thành. Sau khoảng 3 phút hỗn chiến, cả hai nhóm rời khỏi hiện trường.

Những người tham gia đánh nhau, bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Sự việc được người dân quay video, đưa lên mạng xã hội, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Công an phường Long Bình và Công an Đồng Nai vào cuộc điều tra, xác định hành vi của những người này có dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng.

Phước Tuấn