Hai nhóm hỗn chiến ở bãi đá

TP HCMSau khi xuất hiện video hai nhóm cầm hung khí đuổi chém nhau ở bên trong mỏ đá tại TP HCM, các cảnh sát đã bắt 4 người.

Ngày 20/3, Công an TP HCM tạm giữ hình sự Lê Hiền, 28 tuổi; Trần Văn Chung, 32 tuổi; Đặng Văn Nam, 35 tuổi và Điệp Văn Khánh, 42 tuổi để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.

Động thái này được đưa ra khi nhà chức trách điều tra vụ xô xát, đuổi chém nhau của 4 người bên trong mỏ đá ở xã Miền Đông, xã Thường Tân.

Nhóm hỗn chiến tại bãi đá. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra ban đầu, chiều 19/3, nhóm Hiền và Khánh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát. Lúc này, Hiền, Chung và Nam rượt đuổi, tấn công Khánh. Trong quá trình chống trả, Khánh dùng hung khí chém Chung và Nam ở vùng đầu, lưng.

Sự việc bị một người dân quay lại, đưa lên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM sau đó phối hợp Công an xã Thường Tân bắt giữ 3 người trong nhóm Hiền. Khánh sau đó đến công an đầu thú.

Kiểm tra bước đầu, tất cả 4 người đều âm tính với ma túy. Nguyên nhân đang được điều tra.

Phước Tuấn