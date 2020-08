Hai nhóm giang hồ tranh giành lãnh địa

Lào CaiHai nhóm bảo kê bốc xếp ở biên giới dàn quân thanh toán nhau bằng súng, dao, kiếm song bị hơn 100 cảnh sát bao vây.

Súng và kiếm công an thu giữ.

22h30 ngày 3/8, tại khu vực thôn Km8, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, nhóm của Lê Bá Kiên, 43 tuổi hỗn chiến với nhóm do Lê Nam Cao, 37 tuổi, cầm đầu.

Công an tỉnh huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng biên phòng trấn áp, bao vây. 13 người thuộc hai nhóm bị bắt.

Khẩu súng dùng trong hỗn chiến.

Khám xét hiện trường và nơi ở của những người liên quan, nhà chức trách thu 7 khẩu súng các loại, 105 viên đạn, 11 vỏ đạn, 41 dao kiếm, 3 kíp nổ, một cân chất dẻo nghi là thuốc mìn, hai khoá số 8...

Ngày 6/8, đại tá Trần Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, cho biết đây là hai băng nhóm giang hồ hoạt động dưới hình thức cho vay nặng lãi, bảo kê bốc xếp hàng hoá trên tuyến biên giới Lào Cai - Trung Quốc. Mâu thuẫn lần này do tranh giành lãnh địa hoạt động.

Thanh Tuấn - Phương Sơn