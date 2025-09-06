Hai nhân viên y tế bị sa thải trong vụ thu 21 triệu đồng xe cấp cứu

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 sa thải hai nhân viên và cảnh cáo một điều dưỡng liên quan vụ thu 21 triệu đồng xe cấp cứu cho quãng đường 200 km.

Ngày 6/9, đại diện bệnh viện cho biết các cá nhân bị sa thải gồm Nguyễn Văn Thắng 34 tuổi là lao động hợp đồng tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Vũ Văn Giáp 41 tuổi là lao động hợp đồng tại Phòng Hành chính quản trị. Người bị cảnh cáo là nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu 30 tuổi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Những người này liên quan vụ việc xe cấp cứu thu 21 triệu đồng vận chuyển một bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực, tỉnh Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200 km. Tổ điều tra xác định vào ngày 19/8, trong thời gian nghỉ phép, Giáp và Thắng tự ý sử dụng xe cá nhân để vận chuyển bệnh nhân về quê. Với vai trò phụ trách ca trực, điều dưỡng Thìu tư vấn về tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên.

Quá trình xác minh, tổ công tác xác định lái xe Giáp thu 21 triệu đồng phí bồi dưỡng và vận chuyển bệnh nhân, trong đó đưa cho điều dưỡng Thìu 4 triệu đồng, nói là tiền bồi dưỡng thêm, còn giữ lại 17 triệu đồng. Sau đó, lái xe Giáp đã chuyển lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng kỷ luật, Giám đốc bệnh viện quyết định sa thải Giáp do tự ý thu tiền vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng và Thắng do nhận chi phí vượt mức thỏa thuận. Điều dưỡng Thìu bị cảnh cáo do vi phạm quy định khi thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ ngoài chi phí chính thức với người bệnh.

Trước đó, ngày 15/8, cha chị Nguyễn Ánh Tuyết (xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) đột ngột nguy kịch cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Sau 4 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực không tiến triển, gia đình quyết định đưa bệnh nhân về nhà và nhờ bệnh viện hỗ trợ phương tiện vận chuyển.

Chị Tuyết phản ánh khi hỏi về chi phí, bác sĩ thông báo "vài triệu đồng", còn tài xế chỉ nói "về đến nơi sẽ tính theo km, không lấy hơn đâu mà sợ". Tuy nhiên, sau chuyến đi kéo dài hơn ba tiếng, tài xế yêu cầu thanh toán 22 triệu đồng, sau đó giảm xuống 21 triệu (bao gồm 4 triệu tiền bác sĩ hộ tống).

Cha chị Tuyết qua đời ngày 21/8, người thân chia sẻ thông tin chi phí xe cấp cứu cao bất thường lên mạng xã hội. Tài xế đã chủ động liên lạc hoàn trả 15 triệu đồng cùng 1 triệu tiền thắp hương.

Thúy Quỳnh