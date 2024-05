Hai nhân viên Samsung bị phơi nhiễm phóng xạ

Chính quyền Hàn Quốc đang điều tra Samsung sau khi hai công nhân tại nhà máy bán dẫn của công ty bị phơi nhiễm phóng xạ.

Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân Hàn Quốc (NSSC) ngày 29/5 cho biết hai công nhân đang nhập viện vì có triệu chứng "bất thường" do phơi nhiễm phóng xạ ở ngón tay. Xét nghiệm máu tổng quát của cả hai cho kết quả bình thường, nhưng cần theo dõi.

Một góc nhà máy Samsung ở Giheung. Ảnh: Samsung

Samsung sau đó xác nhận hai nhân viên tại nhà máy sản xuất bán dẫn của công ty đặt ở Giheung, Hàn Quốc "vô tình" tiếp xúc tia X bằng tay. "Các nhân viên hiện được kiểm tra, theo dõi tại bệnh viện. Samsung sẽ hỗ trợ đầy đủ chi phí điều trị và phục hồi cho họ", đại diện Samsung nói. "Chúng tôi sẽ hợp tác với tất cả cơ quan liên quan và đảm bảo ngăn chặn trường hợp tương tự tái diễn".

Nhà máy sản xuất bán dẫn Giheung của Samsung cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía nam. Nhà chức trách cho biết đã đình chỉ một số hoạt động của nhà máy để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân chính xác của việc tiếp xúc tia X vẫn chưa được công bố. NSSC nói cuộc điều tra đang diễn ra và sẽ thực hiện các bước tiếp theo nếu có bất kỳ hành vi vi phạm luật an toàn lao động nào được phát hiện.

Ngoài Giheung, công ty còn có bốn nhà máy khác tại quê nhà, gồm Hwaseong, Pyeongtaek, Onyang và Cheonan, cùng bốn nhà máy tại Mỹ và Trung Quốc. Samsung cũng đang xây dựng một nhà máy bán dẫn khác ở Texas, Mỹ trị giá khoảng 40 tỷ USD.

Bảo Lâm (theo Yonhap, CNBC)