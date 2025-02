Hai nhân viên của bà Phương Hằng được ra tù trước hạn

TP HCMSau hơn 8 tháng chấp hành hình phạt tù, hai nhân viên và cũng là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước thời hạn.

Hai nhân viên của bà Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) là Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà chấp hành hình phạt tại trại giam Bố Lá (Bình Dương), được ra tù tối 14/2 - thay vì đầu tháng 6.

Ông Nguyễn Nhật Cường (Đội trưởng Hướng dẫn công tác tạm giữ tạm giam, Công an TP HCM) cho biết, trước đó Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP HCM đã đề nghị tòa xem xét giảm án (giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù) cho Nhi và Hà. Hôm qua, quá trình xét duyệt, Hội đồng nhận thấy sau khi giảm án thì thời hạn chấp hành án của hai người chỉ còn vài ngày nữa, nên đã quyết định giảm và tha tù luôn. Quyết định này đã được trao cho họ ngay trong tối cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục.

Theo ông Cường, Nhi, Hà cùng với hơn 50 người khác được giảm, tha tù dịp này vì đã chấp hành tốt quy định của trại giam trong thời gian thi hành án, và có đủ các điều kiện theo quy định như: có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội...

Đây là đợt giảm án, tha tù đầu tiên trong năm nay, và là hoạt động thường niên nhằm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội chấp hành tốt trong quá trình thi hành án.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi trong phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 4/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Bản án có hiệu lực pháp luật xác định, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông (quận 3, TP HCM) và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Nội dung livestream đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển... Trong đó, bà Hằng đã mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình.

Theo tòa, bà Hằng có vai trò chủ mưu, khởi xướng; Nhi, Tân, Hà là đồng phạm giúp sức trong việc tổ chức, chuẩn bị cho các buổi livestream. Hành vi của các bị cáo vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 72/2013/NĐ-CP; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Khi xử sơ thẩm, TAND TP HCM tuyên phạt bà Hằng 3 năm tù, ông Quân 2 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại lĩnh 1 năm 6 tháng tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đến tháng 4/2024, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho ông Quân và 3 cựu nhân viên của bà Hằng mỗi người 6 tháng, so với án sơ thẩm. Bà Hằng không kháng cáo nhưng cũng được giảm 3 tháng.

Ngày 19/9/2024, bà Hằng được ra tù trước thời hạn sau hơn hai năm chấp hành hình phạt. Năm ngày sau, bà được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý tại công ty và khu du lịch Đại Nam.

Hải Duyên