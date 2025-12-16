Hai nguyên Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội bị cảnh cáo

Ông Lê Tấn Dũng và Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo do vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 16/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo kỳ họp thứ 70, cho biết đã xem xét và kết luận ông Lê Tấn Dũng (hiện là Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo) và ông Doãn Mậu Diệp, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai ông cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, "gây hậu quả nghiêm trọng", làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Căn cứ mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo ông Dũng và Diệp. Cảnh cáo là hình thức kỷ luật Đảng nặng thứ ba sau khai trừ, cách chức.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng. Ảnh: Media Quốc hội

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng 59 tuổi, quê Tây Ninh. Ông từng làm Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch tỉnh Long An (cũ). Tháng 9/2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, đảm nhiệm chức vụ này gần 8 năm. Ông được giao phụ trách lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; khối các trường đại học thuộc Bộ; công tác Văn phòng; công tác Đảng - Đoàn thể; Ban quản lý dự án trực thuộc bộ.

Tháng 2/2025, khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sáp nhập với Bộ Nội vụ và một số lĩnh vực chuyển sang Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Dũng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo đến nay.

Ông Doãn Mậu Diệp 66 tuổi, có 9 năm làm Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2010 đến năm 2019. Ông Nghỉ hưu từ tháng 8/2019.

Vũ Tuân