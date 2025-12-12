Hai người Việt được vinh danh giải thưởng nông dân Pepsico toàn cầu

Chị Trần Thị Vân Anh và H'Âm Niê được vinh danh tại giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 nhờ những thành tích trong canh tác khoai tây bền vững.

Lễ trao giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 (Global Farmers Awards) diễn ra vào cuối tháng 10 tại trụ sở chính của tập đoàn ở New York. Sự kiện nhằm tôn vinh những cá nhân đang ngày đêm kiến tạo và duy trì hệ thống lương thực toàn cầu.

Giải thưởng quy tụ gần 60 nông dân tiêu biểu và các chuyên gia hàng đầu từ 19 quốc gia, đại diện cho sự đa dạng của các mô hình canh tác trên thế giới, từ những nông hộ nhỏ lẻ, gia đình làm nông đa thế hệ cho đến những trang trại quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao.

Chị Trần Thị Vân Anh (áo dài trắng) tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025. Ảnh: PepsiCo

Chị Trần Thị Vân Anh, một nông dân trồng khoai tây tại tỉnh Gia Lai, chiến thắng ở hạng mục "Nông nghiệp thế hệ mới" (Next-Gen Farming). Xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm nông tại Lâm Đồng, chị Vân Anh trải qua nhiều năm canh tác theo phương thức truyền thống với quy mô nhỏ lẻ, khiến cơ hội mở rộng sản xuất gặp nhiều hạn chế. Nhận thấy cần phải thay đổi để bứt phá, chị cùng gia đình quyết định chuyển đến Gia Lai - địa phương sở hữu quỹ đất rộng lớn và điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển các mô hình trang trại quy mô lớn. Thay đổi địa lý chỉ là bước khởi đầu. Bước ngoặt thực sự đến khi chị quyết định ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, đặc biệt là tham gia vào chuỗi cung ứng khoai tây bền vững.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ đội ngũ kỹ sư của doanh nghiệp, chị Vân Anh nhanh chóng thích ứng và làm chủ các công nghệ quản lý nông nghiệp hiện đại dựa trên dữ liệu. Thay vì canh tác dựa vào kinh nghiệm cảm tính, chị áp dụng hệ thống tưới tiêu linh hoạt, tối ưu hóa quy trình canh tác bằng các công cụ kỹ thuật số để ổn định năng suất. Nhờ đó trang trại của chị đạt năng suất kỷ lục 42 tấn một ha vào năm 2024. Đây là con số thuộc nhóm cao nhất trong chương trình trồng khoai tây của PepsiCo tại khu vực Tây Nguyên.

Không chỉ gia tăng sản lượng, việc áp dụng khoa học nông nghiệp chính xác còn giúp chị kiểm soát tối ưu lượng nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm môi trường. Hiện chị Vân Anh quản lý trang trại mẫu trồng khoai tây tại Gia Lai, đồng thời đóng vai trò người hướng dẫn, hỗ trợ cho nhiều nông dân trẻ muốn tiếp cận kỹ thuật canh tác hiện đại.

Vợ chồng chị H'Âm Niê (trái) và chị Vân Anh cùng lãnh đạo PepsiCo tại lễ trao giải. Ảnh: PepsiCo

Trong khi đó, hành trình của chị H'Âm Niê - nữ nông dân Êđê đến từ Đăk Lăk lại là sự cố gắng vươn lên để phát triển và lan tỏa giá trị đến cộng đồng. H'Âm Niê là minh chứng cho việc thay đổi tư duy canh tác có thể thay đổi cuộc đời, xứng đáng với đề cử ở hạng mục "Lãnh đạo Cộng đồng" (Community Leadership).

Bắt đầu công việc làm nông từ năm 2017, như bao phụ nữ dân tộc thiểu số khác, chị từng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các phương pháp mới. Tuy nhiên, chị kiên trì học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ chương trình nông nghiệp bền vững, chị từng bước lột xác để trở thành một trong những nhà nông tiêu biểu.

Sự thay đổi trong phương pháp canh tác giúp năng suất khoai tây trên rẫy của gia đình chị H’Âm Niê tăng vọt từ mức 16 tấn lên 25 tấn một ha. Thành quả này không chỉ giúp gia đình chị cải thiện kinh tế, còn giúp chị trở thành tấm gương sáng và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khác tại địa phương tham gia sản xuất nông nghiệp.

Chia sẻ tại lễ trao giải, chị H'Âm Niê gửi gắm thông điệp: "Hãy bắt đầu bằng việc học hỏi từ những người có kinh nghiệm, rèn luyện qua thực tế rồi tự đứng vững trên đôi chân mình".

Hiện tại, với sự hậu thuẫn từ gia đình, vợ chồng chị vẫn miệt mài chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa mô hình trồng trọt hiệu quả đến các hộ nông dân khác, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng nông nghiệp tại Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc Nông nghiệp PepsiCo Việt Nam tự hào khi chị Vân Anh và H’Âm Niê được ghi nhận ở tầm cỡ toàn cầu. "Tinh thần đổi mới, sáng tạo và cam kết phát triển nông nghiệp tái sinh của họ là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo với trách nhiệm với môi trường", ông nhấn mạnh.

Các đại biểu từ nhiều quốc gia tại Lễ trao Giải thưởng Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025. Ảnh: PepsiCo

Chương trình phát triển khoai tây bền vững tại Việt Nam của PepsiCo qua 20 năm có nhiều thành tích đáng kể. Từ 4 hộ dân canh tác trên 27 ha tại Lâm Đồng với năng suất khoảng 8 tấn mỗi ha, đến nay, mạng lưới mở rộng hơn 2.500 hộ nông dân với tổng diện tích canh tác gần 2.000 ha. Kế hoạch hết năm nay, vùng nguyên liệu này sẽ cung cấp khoảng 42.000 tấn khoai tây mỗi năm. Năng suất trung bình hiện nay tăng gấp ba lần thời điểm ban đầu, đạt mức 23 - 26 tấn mỗi ha, cao hơn mặt bằng chung tại các quốc gia trong khu vực.

Không chỉ dừng lại ở các chỉ số kinh tế, chương trình còn tạo ra những tác động sâu rộng đến môi trường thông qua thực hành nông nghiệp tái tạo. Việc áp dụng các kỹ thuật canh tác mới giúp tiết kiệm trung bình khoảng 3.741 m3 nước cho mỗi ha. Riêng trong năm 2024, tổng lượng nước tiết kiệm được ước tính lên tới hơn 5 triệu m3, đồng thời góp phần quan trọng trong việc giảm xói mòn và cải thiện chất lượng đất tại các vùng cao nguyên. Nhờ chính sách hỗ trợ nông dân bản địa trồng khoai tây thương phẩm, hàng nghìn nông dân tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Bắc có được sự đảm bảo về thu nhập, an toàn sức khỏe và môi trường sống.

Lễ trao giải Nông dân PepsiCo Toàn cầu 2025 là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện tại New York, gồm các phiên thảo luận và triển lãm "Taste & Tell Expo" về hành trình từ nông trại đến sản phẩm. Đây là dịp để nông dân từ nhiều quốc gia trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tập đoàn, khẳng định vai trò trung tâm trong công cuộc chuyển đổi hệ thống lương thực.

Ông Ramon Laguarta, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành PepsiCo chia sẻ, hoạt động kinh doanh của tập đoàn bắt đầu từ người nông dân - trái tim của chuỗi cung ứng. "Giải thưởng này là cách doanh nghiệp thể hiện sự trân trọng với những người đang nuôi dưỡng nguồn thực phẩm cho thế giới và chúng tôi cam kết đồng hành cùng nông dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp", ông Ramon khẳng định.

Thanh Thư