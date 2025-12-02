Hai người Việt bị truy tố vì mang hơn 30 kg cần sa vào Nhật

Nhật truy tố hai phụ nữ người Việt mang hơn 30 kg cần sa ngụy trang trong vali tôm cá khô từ Thái Lan đến sân bay Kansai.

Giới chức Kansai hôm nay thông báo hai phụ nữ Việt Nam là Ta Thi Linh, 26 tuổi, đến từ tỉnh Ibaraki, và Hoang Thuy Tien, 25 tuổi, đến từ tỉnh Saitama, bị truy tố với cáo buộc vận chuyển ma túy.

Hai nghi phạm, đều là nhân viên văn phòng, được cho là đã cất giấu tổng cộng 31 kg cần sa trong 4 vali từ Thái Lan nhập cảnh vào Nhật tại sân bay Kansai, vùng Osaka, hôm 12/10.

Lượng cần sa thu giữ trong vụ phát hiện tại sân bay Kansai hồi tháng 10. Ảnh: ABC News

Theo Chi cục Hải quan Sân bay Kansai, các vali nhồi đầy thực phẩm như tôm khô, cá khô. Khi kiểm tra từng vali, các nhân viên hải quan phát hiện lượng lớn cần sa được nén chặt, giấu bên trong.

Đây được xem là vụ bắt cần sa lớn nhất kể từ sân bay Kansai mở cửa năm 1994. Theo giá thị trường, lượng cần sa này ước tính trị giá hơn 155 triệu yen (993.000 USD).

Giới chức Nhật nghi ngờ hai người này cấu kết với một người khác chưa rõ danh tính, khi thu thập được bằng chứng cho thấy họ đã nhận chỉ thị thông qua một ứng dụng bảo mật, có thể cấu thành hành vi phạm tội có tổ chức.

Đức Trung (Theo Mainichi, TBS News)