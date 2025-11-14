Hai người tử vong sau va chạm xe tải

TP HuếVa chạm với xe tải trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc, anh Vinh và chị Hà bị văng khỏi xe máy và tử vong tại chỗ, sáng 14/11.

Khoảng 8h30, anh Đặng Xuân Vinh, 37 tuổi, lái xe máy chở chị Nguyễn Thị Lâm Hà, 45 tuổi, cùng trú xã Vinh Lộc, chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến cây xăng trước hầm Phước Tượng, xã Phú Lộc, xe máy va chạm với ôtô tải biển TP HCM do tài xế Ngô Trọng Trí, 29 tuổi, quê Quảng Ngãi cầm lái đi hướng ngược lại.

Ôtô tải sau khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Vạn An

Cú va chạm khiến xe máy văng vào lề đường hư hỏng, anh Vinh và chị Hà ngã xuống, tử vong tại chỗ. Cảnh sát giao thông đã bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Võ Thạnh